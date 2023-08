VIDEO: Piqué estalla en rabia contra fans que le recordaron a Shakira "Al menos soy campeón, ustedes no son nada"

El cerebro humano tiene una parte primitiva llamada sistema límbico, que está asociado con las emociones y la memoria. Cuando alguien se siente ofendido, el sistema límbico percibe esa experiencia como una amenaza para la supervivencia emocional y desencadena una respuesta defensiva o de huida.

Muchas veces esta respuesta puede ser impulsiva, agresiva y no muy bien planeada, y este fue precisamente caso del exfutbolista Gerard Piqué, quien recientemente lanzó comentarios que han sido duramente criticados debido a que arremete de manera directa contra decenas de fans que lo hicieron sentir incómodo tras recordarle entre gritos y abucheos el nombre de su expareja Shakira.

Piqué y Shakira fueron pareja por 12 años. Foto: Archivo

Para nadie es un secreto que el famoso exdeportista Español se ha convertido en uno de los hombres menos queridos de la escena del espectáculo a nivel mundial, esto debido a que se cree que le fue infiel a la cantante originaria de Barranquilla, pues luego de su separación fue visto de manera casi inmediata con su nueva pareja Clara Chía, una joven 20 años menor que la mamá de Sasha y Milán Piqué.

Piqué revienta en furia contra fans

En algunos videos publicados en redes sociales se observa cómo los fans de la cantante colombiana humillan al exfutbolista español durante un evento que Gerard realizó en un bar privado de Barcelona, España, esto con el objetivo de festejar el final de temporada del torneo Kings y Queens League.

Todo se salió de control cuando en el bar el DJ tocó “Waka Waka (This Time For Africa)”, tema icónico de Shakira, canción que de inmediato encendió al público, quienes conocen su autoría, por lo que de inmediato comenzaron a gritar el nombre de la cantante latina al momento en que Gerard guardaba silencio y escuchaba los gritos que le recordaban a su expareja.

Piqué no pudo ocultar su sentir y con un gesto que denotaba gran enojo le dijo a los asistentes: “Yo soy campeón del mundo, vosotros no sois nadie”. Momentos después se escucha al público hacer un ligero “uuh” al darse cuenta de que el también empresario y director de Kosmos se defendió usando la fama a su favor para hacer sentir menos a los presentes. Al momento el exdeportista no se ha pronunciado respecto a esta polémica.

