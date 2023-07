Mayela Laguna asegura que alguien manipula a Luis Enrique Guzmán: lo perdono y le pido que nos hagamos una prueba los tres

Mayela Laguna concedió una entrevista para “Venga la Alegría” en la que habló de manera abierta sobre el escándalo que actualmente atraviesa pues resulta que su ahora expareja, Luis Enrique Guzmán Pinal, negó ser el padre biológico de su hijo Apolo, no obstante, la exnuera de Silvia Pinal aseguró que tanto ella como su hijo están dispuestos a someterse a una prueba de ADN, además, mencionó que si el heredero de Enrique Guzmán está actuando de tal manera es porque está siendo manipulado por alguien.

Durante la entrevista con Flor Rubio, Mayela Laguna se encargó de reiterar que no tiene ni la menor duda de que Luis Enrique Guzmán Pinal es el padre biológico de su hijo y también señaló que desconoce por qué su ex actuó de esa manera pues, aunque ya vivían separados llevaban una muy buena relación precisamente para procurar el bienestar del pequeño Apolo.

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique Guzmán sí es el padre de su hijo Apolo. Foto: IG. luisenriquegp

“Absolutamente sí, no me cabe la menor duda (de que es el padre), si no, no estaría haciendo esto ni estaría luchando como estoy luchando. No sé (por qué pasó), no tengo ni la menor idea, no estábamos enojados, estábamos normal, regresamos, pero no funcionó, yo vivía en mi casa y nos veíamos los tres, pero no sé por qué pasó”, señaló Mayela Laguna.

Mayela Laguna niega infidelidad a Enrique Guzmán

En otro momento de la entrevista, Flor Rubio cuestionó de manera directa a Mayela Laguna sobre los rumores en los que se asegura que Luis Enrique Guzmán la había sorprendido con otro hombre en la cama, sin embargo, la ex del hijo de Silvia Pinal negó categóricamente estas versiones y detalló que estos rumores mal intencionados surgieron a partir de una página de redes sociales en la que se hace sátira de la vida de los personajes de la farándula y lamentó que el hermano de Alejandra Guzmán se haya creído dichas versiones.

Como se mencionó al principio d esta nota, Mayela Laguna se mostró en completa disposición a someterse a un estudio de ADN para comprobar que Luis Enrique Guzmán sí es padre de su hijo Apolo, incluso, señaló que está dispuesta a detener el proceso legal si esto ocurre, pero de lo contrario no se detendrá hasta demostrar que el hermano de Alejandra Guzmán sí es el padre de su hijo para que cumpla con todas sus obligaciones.

“Le he pedido de todas las maneras posibles que nos dejemos de cosas, que lo perdono, pero que nos vayamos a hacer una prueba los tres a un laboratorio, al que él indique, pero no quiere, entonces habrá que seguir por la vía legal, es algo que yo no quería, porque no me gustan estos rollos legales, pero no tengo de otra”, sentenció Mayela Laguna.

“Siento que él está manipulado”, asegura Mayela Laguna

Para finalizar, Mayela Laguna señaló que es posible que Luis Enrique Guzmán se encuentre bajo la manipulación de alguna persona, sin embargo, no quiso revelar algún nombre, además, mencionó que la prueba en la que se basó para negar la paternidad de Apolo es de baja confiabilidad y señaló que desconoce cuál es el motivo detrás del actuar de su ex, pero descartó que se trate de cuestiones económicas.

Mayela Laguna lamentó que su hijo tenga que pasar por esta penosa situación. Foto: TW: @VengaLaAlegria

“Siento que él está manipulado, yo lo conozco demasiado bien y no entiendo por qué lo hizo todavía, solo puedo comprender que lo hizo porque alguien le dijo que lo hiciera y la prueba que se hizo tengo entendido que no le costó ni mil pesos, la mandó a hacer en Estados Unidos y son kits que te dan y tu regresas con la baba o con algo en los tubitos, pero son pruebas que se pueden contaminar fácilmente y entonces no sirven y ni se pueden presentar legalmente (…) no creo que sea por cuestión de dinero, no es una persona que se vaya por el dinero, no sé qué esté pasando”, finalizó Mayela Laguna.