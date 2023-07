FOTO: Así luce la hermana gemela de Lisa de BLACKPINK, es idéntica a ella

A través de redes sociales se viralizó una foto de la cantante Lalisa Manoban, quien es mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, debido a que sale junto a una mujer idéntica a ella. Hasta el momento, algunos usuarios creen que se puede tratar de una hermana gemela o tal vez de alguna BLINK que hace cosplay de la rapera, pero hasta el momento nada ha sido confirmado.

¿Lisa tiene hermanas?

La intérprete tailandesa, quien ha ganado popularidad mundial gracias a sus canciones "SOLO" Y "LALISA", es hija única y no tiene hermanos, por lo que la persona que sale con ella en la foto que se viralizó en Twitter no puede ser su hermana. Sin embargo, se rumora que podría tratarse de alguna cosplayer, ya que no es la primera vez que alguien imite a Lisa.

Por otro lado, hay quienes creen que todo se trate de una edición y la persona que sale junto a Lalisa en la foto es la propia Lisa, pues son demasiado parecidas como para que se trate solamente de una imitadora. Pese a todo esto, lo cierto es que ambas lucen muy lindas y contentas en la imagen que publicó la cuenta de fans @honorslisa en Twitter.

(Créditos: Twitter/ @honorslisa)

BLINK se confunde con la imagen de la supuesta gemela de Lisa

Luego de que se viralizó la foto en redes sociales, los seguidores de Lisa de BLACKPINK se mostraron sorprendidos, pues la persona que sale en la imagen es igualita a la rapera. De hecho, muchos se dijeron confundidos y preguntaron si alguien conocía a la persona que está junto a Manoban.

Aunque la cuenta que compartió la imagen afirma que la chica que está con Lalisa se llama Lili, la verdad es que se desconoce si ese real su nombre verdadero. "¿Quién es Lili?", "Estoy realmente confundida...", "¿Lisa tiene una hermana gemela?", "Esto es una edición ¿cierto?" y "No creo, esa es Lisa con Lisa", fueron algunas de las reacciones en redes.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

PAL