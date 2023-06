Las pruebas de que Lisa de BLACKPINK está saliendo con Park Bogum

Recientemente, la cantante tailandesa Lisa de BLACKPINK, quien es conocida por canciones como "LALISA" y "MONEY", fue captada junto al actor y presentador Park Bogum, quien es famoso por su participación en el drama "Itaewon Class", por lo que en redes sociales ha surgido el rumor de que podrían estar saliendo.

¿Lisa de BLACKPINK sale con Park Bogum?

Este fin de semana el cantante estadounidense Bruno Mars ofreció una serie de conciertos en Seúl, Corea del Sur, por lo que, al lugar llegaron famosos como G-Dragon; Taehyung y RM de BTS; Kai y D.O. de EXO, así como Taemin de SHINee. Sin embargo, una de las celebridades que más llamó la atención fue Lisa de BLACKPINK, pues llegó junto al modelo surcoreano Park Bogum.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia a la rapera y maknae de BLACKPINK con un pantalón, sudadera y gorra negra llegando al evento. Por su parte, el actor también vistió de tonos oscuros, pero ocultó su rostro con un sombrero negro y cubrebocas blanco. "Vistiendo de negro para no ser captados por la cámara, pero no pueden evitar llamar la atención", "Parece que intentaban disfrazarse y así no levantar sospechas" y "Se ven bien juntos, ¿estarán saliendo?", fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Lisa y su amigo en el concierto de Bruno Mars. (Créditos: Especial)

Ante esto, algunos internautas en redes sociales aseguran que podrían estar en una relación, pues no es la primera vez que ambos posan juntos en un lugar. Sin embargo, hay quienes aseguran que solamente son buenos amigos, ya que en ningún momento se abrazaron o tomaron de las manos.

¿Lisa tiene novio o solamente sale con amigos?

Hasta el momento, la agencia de la rapera tailandesa no ha revelado que se encuentre en una relación con el actor de 30 años, por lo que Lisa aún sigue soltera. Mientras tanto, la empresa de Park Bogum tampoco ha hablado al respecto, así que su relación podría ser solamente amistosa.

De hecho, ambos son embajadores de la marca Celine, por lo que es común que sean cercanos, ya que han sido invitados a los mismos eventos de moda y se conocen desde hace tiempo. Lo cierto es, que esta es la primera vez que salen juntos y son captados por las cámaras y por este motivo es que han levantado las sospechas de un romance.

(Créditos: Especial)

