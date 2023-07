El vestido corto azul rey con el que Rocío Sánchez Azuara elevó a otro nivel el verano 2023

Rocío Sánchez Azuara se convirtió en la reina de la sofisticación con uno de diseños en vestidos perfectos para derrochar elegancia con toques de sensualidad, demostrando que en la moda la edad es sólo un número. Se trata de prendas con un corte medio por encima de la rodilla, tal y como la que lució en azul rey con detalles bordados en tono negro al que añadió el toque de color de la temporada.

La conductora de “Acércate a Rocío” posee un estilo ideal para mujeres maduras, con el que no deja de lado lo romántico y elegante que la caracteriza en cada uno de sus programas. Además, aprovecha par sumarse a las tendencias favoritas de la temporada con delicados detalles que dan muestra de su pasión por la feroz industria de la moda en la que no teme experimentar cuando se trata de nuevos looks.

Rocío Sánchez Azuara luce vestido corto en detalles bordados. Foto: IG @rocio_sazuara

En esta ocasión lució un vestido en color azul rey corte “A”, algo que resulta favorecedor para quienes desean resultar la parte de la cintura y darle protagonismo a las piernas. Y es que posee un diseño ajustado y con un pequeño corte en la parte del escote con lo que se añade lo sexy, aunque con mangas largas para mayor sofisticación. Los tonos vibrantes llegan con fuerza en verano y muestra de ello las zapatillas de red y el cinturón naranjas con el que la conductora complementó su look.

Vestidos de Rocío Sánchez Azuara

Aunque la conductora está dispuesta a mostrar su faceta más arriesgada con reveladores atuendos y delicados trajes de baño durante sus vacaciones, una de las prendas que se mantiene como su favorita es el vestido con corte medio, por la rodilla o midi que son ideales para mujeres mayores de 40 años que desean comodidad.

Beneficios del color azul en las prendas. Foto: IG @rocio_sazuara

La presentadora, de 60 años de edad, conoce esto a la perfección y por ello cada uno de los vestidos que usa para su programa poseen este corte aunque con un diseño totalmente diferente; además, añade accesorios que son siempre clave en cualquier atuendo al hacer la diferencia con toques de color o brillo.

El largo intermedio en los vestidos es ideal para un look de oficina y trabajo, pues los vestidos muy largo pueden dar la apariencia de un fiesta y aquellos mini en ocasiones resultan incómodos por su diseño. Este largo siempre será la medida con la que se puede comentar a buscar la prenda perfecta para toda ocasión.

Por otra parte, el color azul rey se encuentra entre los favoritos del verano y es parte de una gama de tonos vibrantes que combinan con otros haciéndolos el mejor aliado para quienes desean viajar ligero ya que se puede combinar con un sinfín de prendas creando nuevos atuendos.