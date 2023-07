Rocío Sánchez Azuara: Así de bella luce la conductora completamente al natural

Con 60 años de edad y más de tres décadas de trayectoria dentro de la industria del espectáculo Rocío Sánchez Azuara sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México pues posee una silueta sumamente envidiable y un rostro más que bello, el cual, ha dejado ver completamente al natural en más de una ocasión y será precisamente de este punto del que hablaremos en esta ocasión pues te mostraremos algunos fotos en los que queda en evidencia lo hermosa que luce la conductora sin una sola gota de maquillaje.

La carrera de Rocío Sánchez Azuara dentro de los medios de comunicación comenzó a mediados de la década de 1980 en un programa local de Veracruz y debido a su talento y carisma natural frente a las cámaras no pasó mucho tiempo para que llamara la atención de producciones cada vez más grandes hasta que llegó a la Ciudad de México donde luego de un breve paso por Televisa fue fichada por TV Azteca, donde finalmente su carrera explotó y se convirtió en una de las máximas figuras de la televisora del Ajusco.

Rocío Sánchez Azuara celebró su cumpleaños 60 hace apenas unos días. Foto: IG: rocio_sazuara

Como se mencionó antes, desde sus primeros años Rocío Sánchez Azuara logró destacar en la televisión por su talento y carisma ante las cámaras, no obstante, su arrolladora belleza también la hizo brillar y desde entonces figura como una de las mujeres más atractivas de la farándula.

Actualmente, Rocío Sánchez Azuara tiene 60 años de edad y hasta donde se sabe solo se hizo un aumento de busto hace algunos años atrás, sin embargo, el resto de su espectacular figura es producto de una buena genética, según las propias palabras de la conductora, quien además, en otras ocasiones ha revelado que sus secretos para mantenerse en forma son hacer dos horas de ejercicio todos los días, hacer yoga y meditar dos veces al día, además, respecto a su alimentación ha referido que es vegetariana y pescetariana, es decir, que no come carne roja ni pollo, pero sí productos del mar.

Rocío Sánchez Azuara sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula. Foto: IG: rocio_sazuara

Rocío Sánchez Azuara brilla al natural en redes sociales

Debido a su extraordinaria genética, Rocío Sánchez Azuara no teme mostrarse al natural en redes sociales y para comprobar este punto solo basta ver su perfil oficial de Instagram pues es en dicha plataforma donde de forma recurrente comparte diversos aspectos de su vida personal y es ahí donde la conductora ha mostrado la belleza de su rostro sin una sola gota de maquillaje y ha dejado boquiabierto a más de uno de sus fans gracias a su arrolladora belleza, además es una de las pocas celebridades de la farándula que casi no utiliza filtros pues como se dijo antes, no teme mostrarse tal cual es.