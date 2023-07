Naim Darrechi confirma que Yeri Mua sí abortó a su bebé: "No era el momento"

La relación de Naim Darrechi y Yeri Mua sigue estando en medio del escándalo debido a que constantemente salen nuevas declaraciones de ambos. Ahora el influencer español confirmó que la beauty blogger mexicana abortó al bebé que estaban esperando; al respecto mencionó que aunque le hubiera gustado tener un hijo con la jarocha, cree que tal vez no era el momento para formar una familia debido a la situación que estaban atravesando.

Este lunes, el creador de contenido Dalas Review liberó un intensa conversación que tuvo con Naim sobre las recientes polémicas que ha vivido, entre ellas su relación con la llamada "Bratz Jarocha", con la que no hace mucho había tenido un intensa pelea por supuestamente abortar al bebé que estaba esperando, sin embargo, días después confesó que no lo había hecho y regresó con el influencer español de 21 años de edad.

¿Yeri Mua abortó al bebé que tendría con Naim Darrechi?

Durante la conversación, Naim señaló que después de un segundo intento para recuperar su relación no lo lograron y confesó que Yeri Mua sí abortó a pesar de que a él le hubiera gustado convertirse en padre. Resaltó que él hubiera sido una mejor persona por su hijo y dejaría de estar en problemas como los ha protagonizado en el último par de años, ya que fue en 2021 cuando recibió acusaciones de maltrato y abuso sexual.

“Yo creo que por un hijo, uno puede cambiar (…) Yo le dije a Yeri, ‘tú quieres que pase a ser pasivo, tú quieres que deje de comportarme así’, ella nunca me dijo que volviera a ser pasivo. Pero, yo por un hijo, si sería pasivo, me daría igual, me preocuparía nada más el niño”, dijo el tiktoker, quien manifestó que el amor por su primogénito lo haría ser una persona diferente, y hasta indicó que incluso la celebridad originaria de Veracruz había cambiado.

"Es un amor que no sé cómo explicarlo (…) Las personas y todo el mundo pueden cambiar y yo vi cómo ella, cuando se enteró de que estaba embarazada, ella dejó de tomar (…) Es verdad que, quizá no era el momento para que estuviera, o quizá ella ya tomará su decisión, en ese sentido”, destacó Naim, el cual dijo que a pesar de que terminó con Yeri, quisiera volver a intentarlo:“Quizá no ahorita buscar el niño, pero, pues sí empezar por tener una relación más sana”, concluyó.

Naim asegura que quiere retomar su relación con Yeri Mua Foto: Captura de pantalla

Naim Darrechi y Yeri Mua fueron de las parejas más polémicas de internet, pues desde que empezaron se les comenzó a criticar debido a los cargos que enfrenta el español en su país natal. Asimismo, constantemente mostraban sus peleas y hasta la influecer mexicana reveló que había sufrido violencia en la relación. En tanto, el último escándalo que protagonizaron juntos fue en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando el tiktoker atacó a la prensa y se lo llevaron detenido.