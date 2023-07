Bárbara Torres está horrorizada porque Raquel Bigorra hace brujería, Wendy Guevara la consuela

Aunque Raquel Bigorra fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, sobre todo por los conflictos que tuvo durante su estancia con comediante argentina Bárbara Torres. En una plática que tuvo Wendy Guevara con el team infierno, reveló que la actriz que le dio vida al personaje de Excelsa en "Familia P. Luche" le confesó que le tiene miedo a la cubana "porque hace brujería".

La modelo y actriz, de 49 años, originaria de La Habana, Cuba, salió del reality en medio de la polémica por los problemas que tuvo con la argentina, quien en una plática previa comentó que personas del exterior le habrían advertido sobre Bigorra, pero que por respeto a la hija de la presentadora cubana no diría nada, lo que provocó el enojo de Raquel, que le pidió no metiera a su primogénita en el tema.

Y aunque ya no esté en el programa, sigue siendo tema de conversación, y así lo reveló la influencer Wendy Guevara, que en una plática con sus compañeros, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Apio Quijano, aseguró que Torres se le acercó para decirle en secreto que le tiene miedo a Raquel porque supuestamente hace brujería.

Guevara, originaria de León, Guanajuato, confesó que decidió decirle primero a Quijano acerca de la revelación de Bárbara para que este no fuera a pensar que había hablado mal de él.

"Como ella se me acercó y me dijo aquí quedito (señalando su micrófono), pues sí se escuchó, entonces dije 'yo le voy a decir a Apio'. Me dijo, 'ahora tengo miedo porque Raquel hace brujería'".