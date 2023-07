Nicola Porcella sale del clóset, así fue como Wendy Guevara y Apio le dieron la bienvenida

Nicola Porcella habría salido del clóset con sus compañeros de La Casa de los Famosos México al declararse pansexual. Debido a que Wendy Guevara y Apio Quijano son parte de la comunidad LGBTTTIQA+, celebraron las palabras del actor peruano y le dieron "la bienvenida". Como era de esperarse, las declaraciones del concursante comenzaron a tomar revuelo en redes sociales en donde los usuarios han empezado a expresar sus opiniones al respecto.

La tarde de este lunes 3 de julio, los habitantes del reality de Televisa se encontraban conviviendo en la cocina de la casa cuando Wendy comenzó a platicar cómo se dio cuenta que le gustaban los hombres y a identificarse como mujer trans, como ella misma se llama. Posteriormente se dirigió a Nicola, a quien le mencionó que él "no sabe para qué lado irse", pues hay que destacar que desde hace varias semanas le han dicho que es pansexual debido a su "coqueteo" con la integrante de "Las Perdidas", como el dormir juntos y abrazados.

¿Nicola Porcella es pansexual?

Después de que la influencer indicara que "le da miedo agarrar su rumbo" y que "a la mejor le gusta hombre y mujer", se paró para acercarse a Nicola y darle un abrazo: "Te vamos a aceptar como tú eres, de verdad". En tanto, la estrella originaria de Perú sólo le agradeció el gesto, a la vez que Apio Quijano también lo reconfortó para darle una especie de "bienvenida" a la comunidad LGBTTTIQA+, a la cual pertenecen ambos.

Al ver la escena, a Guevara se le ocurrió tomarse de las manos entre los tres y decir su orientación sexual. "Hola, yo soy Wendy y acepto que soy una chica transexual y me encanta el p*n*", dijo la creadora de contenido con su particular sentido del humor; posteriormente fue el turno del integrante de Kabah: "Hola, soy Apio y acepto que soy bisexual", finalmente, el que terminó con la dinámica fue el peruano, quien concluyó con la frase: "Soy Nicola y soy pansexual", por lo que sus dos compañeros lo abrazaron.

Wendy organizó una dinámica para revelar su orientación sexual Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Nicola Porcella solo se limitó a señalar "Sin ustedes esto no hubiera sido posible", riendo un poco ante la situación. A su vez, Sergio Mayer dijo que "Por fin aceptó", mientras que algunos de sus compañeros se reían y otros celebraran la inclusión en La Casa de los Famosos México, ya que destacaron que en otras ediciones como las de Telemundo no habían visto un cast tan diverso, puesto que, aseguraron, no lo permitían.

Al parecer todo esto fue en tono de broma, ya que después comenzaron a hacer algunos comentarios de "juego", por lo que los fans del reality show aún tienen duda si la declaración de Nicola es real o no. Asimismo, los usuarios de redes sociales están debatiendo al respecto, pues mientras hay algunos que opinan que no deberían de burlarse de la orientación sexual de las personas, hay otros internautas que les parece importante resaltar que se esté dando visibilidad en la televisión abierta a estos temas.

Los integrantes de LCDLFMx hicieron algunas bromas Foto: Captura de pantalla

¿Qué es la pansexualidad?

La pansexualidad es descrita como la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género. Hay varias celebridades que se han definido como parte de esta "letra" de la comunidad, como por ejemplo Demi Lovato, Cara Delevingne, Miley Cyrus y JoJo Siwa, por mencionar algunas de la larga lista que le ha dado visibilidad a esta orientación que es poco conocida y que es confundida con la bisexualidad.