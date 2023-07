Vanessa Guzmán presume los cuadritos de su abdomen de acero con este top ideal para ir al gimnasio

Vanessa Guzmán es una reconocida modelo y actriz IG/vanessaguzmann

En su perfil oficial se aprecia la evolución de la actriz Vanessa Guzmán, quien ahora no solo tiene como pasi��n las cámaras y los reflectores, pues ha hecho participes a sus seguidores de su gusto por el fisicoculturismo, el cual practica y hasta ha llegado a competir obteniendo el reconocimiento de los jurados y aplausos de sus colegas,

Vanessa Guzmán sube constantemente fotografías de su visita a algún gimnasio en los que entrena, por lo que además de sus tonificados músculos también se aprecian algunos de los atuendos que utiliza para hacer todos los movimientos cómodamente ya sea en cardio o en peso, siempre luce espectacular.

La estrella recientemente dio a conocer una imagen en donde lleva puesto un pantalón de licra en color azul y en juego un top gris con diseño de líneas en tono azul, rosa y amarillo, prenda que deja al descubierto su abdomen de acero, que es de las partes del cuerpo que más le aplaude su audiencia.

La famosa ha dividido opiniones, desde que salió a la luz con esta nueva versión más musculosa que como la recuerdan algunos seguidores e internautas hace algunos años en proyectos de cine o televisión no deja de ser presa de comentarios en donde aseguran que utiliza medicamentos para lograr ese efecto, aunque otros aplauden y reconocen su esfuerzo.

“Respeto la vida de cada uno, pero esa versión física no me gusta, pero si te hace feliz me alegro por ti”, “Me encanta ver realizadas las metas de quien se lo propone, siempre me ha gustado Vanessa Guzmán, y admito su esfuerzo y dedicación a lo que le apasiona hoy en día” y “La gente que dice que te metes cosas se iría de espalda si te viera diario como nosotros, ejemplo de constancia, disciplina y entrega no hay más”, son algunos de los comentarios en sus redes sociales.