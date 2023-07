Era un ídolo juvenil de Nickelodeon pero terminó internada en un psiquiátrico por este crudo motivo

El mundo de la fama puede ser como un sueño, o como una pesadilla, pues a pesar de que existen logros gratificantes y un nivel de vida deseado por muchos, también existe mucha presión, escándalos y adicciones. Este último es precisamente el mundo en el que durante un duro periodo ha vivido Amanda Bynes, actriz estadounidense que se consolidó como una estrella de producciones infantiles, de comedia y corte familiar, pero que ahora se encuentra internada en un hospital psiquiátrico.

¿En qué programas de Nickelodeon participó Amanda Bynes?

Amanda Bynes arrancó su carrera en la industria del entretenimiento comenzó desde una edad muy temprana, participando en anuncios y obras teatrales locales, pero el gran punto de inflexión en su carrera llegó en 1996 cuando obtuvo el papel protagónico en la serie de comedia de Nickelodeon, "All That".

El show de Amanda fue todo un éxito. Foto: Captura pantalla

Su talento y carisma en pantalla la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público, por lo que más tarde protagonizó su propio programa de televisión titulado "The Amanda Show", que se emitió entre 1999 y 2002. La serie se convirtió en un éxito y consolidó su estatus como una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Nickelodeon.

En el año 2002, Amanda Bynes protagonizó la película "Big Fat Liar", que también fue un éxito en taquilla. Además, protagonizó otras películas populares de Nickelodeon como "What a Girl Wants" (2003) y "She's the Man" (2006). En esta última película, interpretó a una joven que se hace pasar por su hermano gemelo para jugar en el equipo de fútbol de su escuela.

¿Que ha sucedido con Amanda Bynes?

Sin embargo, a medida que Amanda Bynes crecía, también experimentó desafíos que trajo la fama y enfrentó problemas de salud mental y adicciones, por lo que de inmediato llamó la atención de sus fans. A partir de 2012, la actriz comenzó a tener una serie de comportamientos inusuales y polémicos, que incluyeron arrestos, tuits controvertidos y altercados con la ley al ser encontrada en estado alcohólico o bajo influencia de sustancias.

La joven comenzó a meterse al mundo de las adicciones. Foto: Pinterest @Ally Bnvt

En 2013, Bynes fue puesta bajo tutela debido a su comportamiento errático y preocupante, pues incluso tenía actitudes violentas con las personas a su alrededor. Fue así que la familia de la que había sido una encantadora y exitosa niña en las pantallas tomó el control de sus asuntos legales y financieros para asegurarse de que recibiera el apoyo y la ayuda necesaria.

¿Por qué Amanda Bynes terminó en el psiquiátrico?

En los últimos diez años, Amanda Bynes ha seguido lidiando con problemas de salud mental y adicciones mientras intenta mantenerse alejada del foco mediático. En ocasiones, surgieron rumores sobre su posible regreso a la actuación, pero no ha sucedido hasta el momento y no se estima que sea pronto, pues recientemente la famosa decidió internarse de forma voluntaria en un nosocomio psiquiátrico.

Amanda Bynes cambió de look y se hizo un tatuaje en el rostro. Foto: Twitter: @amandabynes

de acuerdo con el medio de espectáculos estadounidense, TMZ, la famosa artista escénica juvenil acudió a un centro psiquiátrico en el condado de Orange hace aproximadamente un mes, esto luego de haber salido del un centro de salud mental de Los Ángeles, donde fue atendida por profesionales tras las dos últimas crisis que presentó.

