Bárbara Islas “pelea” contra adicción

Durante la pandemia se registró un aumento en el número de mujeres que consume alcohol diariamente, según informó la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) el año pasado, por lo que la actriz Bárbara Islas considera que su personaje de Araceli en la telenovela de Fuego Ardiente puede ayudar a otras personas que se sientan agobiadas por sus problemas.

“No creo que la gente pueda aprender algo, ni se arrepientan de sus actos, pero me gustaría que al ver todo lo que mi papel sufre por dicha enfermedad, las hagan alejarse de ella, que vean la historia y digan, ‘no quiero verme como ella’, siento que eso sería mejor”, detalló.

Estereotipos

Crear dicho papel fue un reto, porque ella no consume alcohol con frecuencia, por lo que tuvo que estudiar el comportamiento de los adictos, para construirlo sin ridiculizarlo o caer en estereotipos.

“Me adentro en un personaje oscuro, tiene un hijo con alguien que no ama y sufre. Siento que no se parece en nada a mí, yo casi no tomo, no me gusta el sabor, así que mejor ni lo busco”, contó.

Tono ideal

Otro reto que tuvo para dar vida a Araceli fue encontrar el acento ideal, ya que la historia se desarrolla en Sonora, por lo que también habló con mucha gente del norte, escuchó música de la región para encontrar el tono ideal. Pero no todo es drama para Islas, antes de concluir las grabaciones de esta telenovela regresará a la tercera temporada de Mi querida Herencia, en donde da vida a “La Britany”.

Por Patricia Villanueva