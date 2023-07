Andrea Legarreta se viste de luto por la muerte de su mamá: "no esperaba despedirte tan pronto"

El mundo del espectáculo acompaña a Andrea Legarreta en su dolor, pues la tarde de este domingo la conductora estrella de "Hoy" confirmó la muerte de su mamá, la señora Isabel Martínez. Ante la lamentable noticia compartió un desgarrador mensaje para dar la noticia y darle el último adiós; cabe destacar que esta misma mañana expresó su felicidad porque hoy 30 de julio sus papás celebraban su aniversario de bodas número 57.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y conductora publicó una serie de fotografías que guardará con mucho valor sentimental y con las que compartió con sus seguidores uno de los momentos más dolorosos y tristes de su vida, el terrible fallecimiento de la mujer que le dio la vida. En las postales se observan las manos de la familia sosteniendo la de Isabel Martínez, así como postales familiares que hoy quedarán para el recuerdo.

"Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto…", escribió Andrea Legarreta en su posteo de Instagram.

Así dio a conocer la lamentable noticia. (Foto: IG @andrealegarreta)

Luego de compartir las primeras palabras que adelantaban la triste pérdida, la famosa continuó con un largo mensaje en el que aseguró que no le dará el "último adiós", pues para toda la familia "siempre vivirás en nosotros". Asimismo, agregó algunas otras palabras de consuelo para sus seres queridos y además para agradecerle a su mamá por su "amor infinito". Como era de esperarse, el mundo del espectáculo se vistió de luto y acompañó a la querida conductora de "Hoy" en este difícil día.

"Gracias por TANTO mi preciosa!! Gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia… Por la fuerza que nos dabas!! Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos!! Gracias por ser nuestra porrista oficial!! Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto!!!! Gracias por darme la vida!! Sin duda nos tocó la mejor mamá!! Cuanto amor nos regalaste a mis hermanos y a mí!! A mi papi!! A tus nietos!! A tus hermanos!!", agregó en su publicación en la que incluso deslumbra que siempre se acompañaron la una a la otra.

Con la serie de fotos que Andrea Legarreta compartió también se ve a la señora Isabel Martínez ver los triunfos de su hija, quien incluso de adulta sigue cumpliendo sueños. Tal es el caso de su participación en la obra de teatro "Vaselina", en donde incluso lloró por lo difíciles que eran los ensayos; una de las fotos muestra a madre e hija muy sonrientes mientras la actriz está caracterizada con peluca rosa y outfit ochentero.

Hace unos días en la función de Vaselina. (Foto: IG @andrealegarreta)

"Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca… Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo… Nuestro cielo… Ay mamita me duele el corazón!! Cómo juntar esos pedazos?? Nos faltó TANTO!! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia… Me quedo con la tuya… Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo…", escribió al afirmar que tratará de honrar su vida y quitarle un peso de encima, pues ella se encargará de cuidar a su esposo, Juan Legarreta.

"Descansa amorcito… Aquí te cuidamos a mi papi… Te amamos amor eterno!! Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo… Por y para ti…", concluye el mensaje.

Despiden a la mamá de Andrea Legarreta

Al dolor de la ex de Erik Rubin se sumaron fanáticos, amigos, familia y otros famosos, quienes le dejaron palabras de aliento a Andrea Legarreta; entre ellos destaca el nombre de Carlos Rivera, quien comentó "te abrazo con todo mi corazón Andy. Mis oraciones al cielo". Por su parte, Angelique Boyer también se sumó a los lamentos con un "brazo muy fuerte al corazón de todos que los recuerdos den paz"; mientras que su íntima amiga y compañera, Galilea Montijo se limitó a escribir: "Te quiero mucho".

Erika Buenfil, Mariazel, Ludwika Paleta, Paola Rojas, Lambda García, Jesús Zavala, Paulina Goto y Alexandra Rosado fueron algunas de las figuras que le dejaron un mensaje de apoyo a la familia.

SIGUE LEYENDO

¿De qué murió Isabel Martínez, la mamá de Andrea Legarreta?