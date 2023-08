Andrea Legarreta: entre flores blancas, así fue el último adiós de su mamá

Fue el pasado domingo 30 de julio cuando Andrea Legarreta compartió a través de sus redes sociales la lamentable noticia de la muerte de su amada madre, la señora Isabel Martínez a quien la conductora le decía de cariño “Chabelita”.

Desde entonces, la presentadora del programa Hoy, ha sido muy abierta con su público a pesar de la pena que la embarga en estos días, pues Legarreta ha compartido algunos detalles del fallecimiento de su madre, tal y como lo hizo hace unas horas en donde reveló algunas imágenes del último adiós a su “Chabelita”.

¿Cómo despidieron a la mamá de Andrea Legarreta?

Tal y como lo mencionamos, fue a través de sus redes sociales en donde la conductora de Hoy ha dado algunos detalles del último adiós a su amada madre.

Y es que la conductora reveló un breve video en donde se ve que la señora Isabel Martínez además de ser despedida de este plano terrenal llena de amor, también lo hicieron entre muchísimas flores blancas y mucha luz.

En la historia que Andrea Legarreta compartió hace algunas horas también se puede apreciar la fotografía de Doña “Chabelita” y dicho clip fue musicalizado con el tema “I'll Be Seeing You” de Billie Holiday.

Además, la conductora del programa Hoy agradeció a todos los que le han mostrado su apoyo en este momento tan complicado para ella y su familia en general pues aseguran que les “apapachan el alma”, finalmente Legarreta da las gracias por tanto amor a su mamá.

¿De qué murió la mamá de Andrea Legarreta?

La noticia de la muerte de la madre de Andrea Legarreta fue una sorpresa para todos las personas allegadas a la conductora, pues ese mismo día por la mañana la también actriz celebraba el 57 aniversario de bodas de sus padres, sin embargo, horas más tarde confirmó que su querida "Chabelita" había fallecido.

No fue sino hasta un día después de la terrible noticia, que Andrea Legarreta reveló los motivos de la muerte de su madre, así como algunos detalles de cómo es que ella y sus hermanos se enteraron de la situación.

Minutos antes de las 11:00 am del lunes 31 de julio, Andrea Legarreta publicó una fotografía del regalo y una carta que el señor Juan le daría con motivo de su 57 aniversario de bodas, en dicha publicación la conductora de Hoy abrió su corazón y dio detalles de la muerte de su madre.

En el texto que escribió Andrea Legarreta, detalló que su padre siempre se despierta muy temprano para irse al gimnasio por lo que no quiso despertarla y le dejó listo el regalo de aniversario, más tarde tanto la conductora como sus hermanos enviaron mensajes, mismos que “Chabelita” ya no contestó, por lo que decidieron llamarla y ella no respondió la llamada, esto los inquieto.

Debido a lo anterior es que uno de los hermanos de Andrea Legarreta acudió a la casa de sus papás para ver qué es lo que estaba sucediendo, fue ahí donde éste la encontró recostada en su cama, con un gesto de paz en su rostro, pero ya sin vida.

“Le llamamos y ella no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz…”, contó Andrea Legarreta

De acuerdo con lo que la misma Andrea Legarreta relató en su publicación su madre, ya se había levantado pues el maquillaje de la señora Isabel estaba listo, pero algo la hizo regresar a la cama, sin embargo, la conductora de Hoy revela que ese motivo jamás lo sabrá.

Esta fue la última carta y el último regalo que le compró Don Juan al amor de su vida

Foto: IG @andrealegarreta

Sin embargo, Andrea Legarreta, su padre y sus hermanos leyeron a su madre la última carta que le escribió quien fue el gran amor de su vida, la cual no pudo leer en vida, además que pusieron por un momento el dije que Don Juan compró con mucho amor para ella.

Además, la conductora de Hoy cuenta que fue ella misma quien la maquilló y para su último viaje le puso su perfume favorito pues asegura que su mami era una mujer muy coqueta.

“La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta… Y bueno… La abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir…” escribió Legarreta

Andrea Legarreta revela cómo murió su madre.

Foto: IG @andrealegarreta

Finalmente, Andrea Legarreta terminó su texto asegurando que aunque tomará tiempo ella en compañía de su familia saldrán adelante, además agradeció el amor y todos los mensajes que le han hecho llegar tanto para ella y su familia como para su mamá.