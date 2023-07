Lis Vega sacude Instagram con ceñido look de látex y medias de red

Lis Vega acaparó los reflectores en redes sociales durante el pasado fin de semana debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que la talentosa vedette lució su estilizada figura con un ceñido look de látex en una impactante sesión de fotos que dejó boquiabiertos a todos sus fans, quienes sin dudarlo llenaron de halagos a la también modelo de 45 años de edad.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Liseska Vega Gálvez, como realmente se llama la vedette, realizó la publicación en cuestión, la cual, únicamente tuvo la intención de deleitar la pupila de los casi dos millones de seguidores que ostenta en la referida plataforma, en la cual, es todo un fenómeno debido a que de forma recurrente derrocha sensualidad.

Lis Vega derrochó belleza y estilo con este look. Foto: IG: lisvegaoficial

Para esta sesión de fotos posó desde lo que parece ser una ducha, sin embargo, en esta ocasión no hizo falta el agua pues de lo contrario no hubiera podido lucir el impactante look que eligió para esta ocasión en la que también demostró por qué es considerada como todo un referente del estilo urbano.

Lis Vega paraliza la red con ceñido look de látex

El espectacular look con el que Lis Vega derrochó estilo tenía como elemento principal un ceñido conjunto de látex en color negro, el cual, estaba conformado por un sostén de tiras y una mini falda de talle alto que enloqueció a sus fans, además, debajo de esta última prenda descrita también estaba usando medias de red, las cuales, le aportaron un toque extra de sensualidad a su imagen.

Los Vega provocó más de un suspiro con este impactante outfit. Foto: IG: lisvegaoficial

Para complementar, Lis Vega derrochó estilo con una chamarra corta de látex blanco, la cual, se fue quitando en las distintas fotos para que se pudiera apreciar la estilizada figura que ha logrado conservar pese a sus 45 años de edad y para cerrar también calzó un par de botines blancos y como toque final también usó una cadena sumamente gruesa en el cuello que le aportó un sutil toque de rudeza a su look.

Como era de esperarse, la publicación realizada por la también cantante causó un gran furor entre sus admiradores, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular miles de likes, además, como ya es costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula que además de reaccionar ante la impactante belleza de la vedette cubana también destacaron su depurado sentido de la moda.

Lis Vega se llevó cientos de halagos. Foto: IG: lisvegaoficial

“Estás preciosa”, “Eres una diosa”, “La más guapa de todas”, “Todo un bombón”, “Simplemente espectacular” y “La sensualidad hecha mujer” fueron algunos elogios que se llevó Lis Vega, quien actualmente se encuentra enfocada en su carrera musical y también participa en MasterChef Celebrity.