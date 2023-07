Hermana de Octavio Ocaña lo quiere contactar con una medium para darle este importante mensaje

Bertha Ocaña indicó que tiene deseos de contactar a su hermano Octavio Ocaña, recordado como "Benito" de Vecinos, quien falleció en 2021. La joven resaltó que es algo que anhela por lo que no está cerrada a hablar con él por medio de una medium, para que le ayude a cumplir su objetivo, ya que tiene un importante mensaje que darle. Asimismo, en una entrevista destacó que también está en espera de conocer qué fue lo que pasó en el caso de su familiar.

Bertha quiere volver a hablar con Octavio Ocaña

La hermana del actor recientemente dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, en el que habló sobre cómo va el caso del protagonista de la serie Vecinos, quien falleció debido a un disparo que tuvo después de ser perseguido por la policía. De igual forma, reveló que está interesada en volver a contactar a al joven artista, pues hay cosas que lamentablemente no le dijo en vida y ahora se las quiere expresar.

“Les comentaba que sí es algo que a mí me interesa hacer (contactar a Octavio) la verdad aún no lo hago. Ojalá me recomendaran a alguno muy bueno”, comentó Bertha durante la conversación con el periodista de espectáculos, al que le explicó que esto lo haría porque no logró cerrar un capítulo en su vida a causa en la forma en la que perdió a su familiar, pues fue sorpresivo y cree que no le pudo expresar que era un buen hermano.

“Me preguntaban: ‘oye y cuál sería el propósito de hacerlo’, pues yo siento que a veces, no logras una despedida o no logras cerrar un capítulo en la vida, y la verdad, yo siento que así me pasó con mi hermano. (...) Me hubiera gustado hacerle saber que fue el mejor hermano del mundo y existe esa posibilidad, por esos medios, y la verdad, yo soy fiel creyente en todo. No estoy cerrada. Sí creo que existe, y por supuesto, es algo que quiero hacer”, destacó Bertha Ocaña.

Destacó, que también le diría: “Que fue una persona muy querida y ya no alcanzó a verlo. Que el día que él se fue el mundo casi, casi se paralizó. A mucha gente le dolió su partida, y hacerle saber que aquí lo vamos a recordar toda la vida”.

Durante la plática también se le preguntó sobre el caso de su hermano, pues a dos años de su fallecimiento no se sabe qué fue lo qué pasó el 29 de octubre de 2021 durante la persecución en calles del Estado de México. Bertha recordó que actualmente hay un policía detenido, no obstante, no ha querido declarar, y que aún sigue otro elemento de seguridad prófugo. Sin embargo, destacó que anhela conocer la verdad de los hechos ocurridos.

“Fíjate que sí, pero es una verdad que mi corazón anhela. Yo realmente quisiera saber qué pasó y cómo pasó, a pesar de que cómo saben usamos la ciencia y afortunadamente fue favorable, pero la única verdad es la de esta persona detenida, pero que no piensa declarar, y por supuesto, la que mi hermano vivió”, comentó.

