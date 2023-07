"Estás aquí por tu papá": Nicola Porcella se lanza contra Emilio Osorio en La Casa de los Famosos

Una nueva semana está a punto de terminar dentro de "La Casa de los Famosos México" y a un día de conocer al siguiente eliminado las discusiones entre los participantes ya dejaron muchas especulaciones entre el público, pues en más de una ocasión los reclamos se han hecho notar con molestias y disgustos de por medio. Aunque en las últimas semanas quien protagonizó los escándalos fue Wendy Guevara al lanzarles ácidos comentarios a sus compañeros, en esta ocasión Nicola Porcella y Emilio Osorio fueron quienes se robaron toda la atención.

Como cada noche de viernes los participantes realizaron una fiesta temática, en esta ocasión vestidos de cavernícolas e incluso con un dinosaurio persiguiéndolos; sin embargo, la diversión pronto se transformó en una conversación entre amigos y que más tarde terminó por ser una de las más incómodas que han vivido dentro del programa más visto del momento. En medio de unas copas de más, Nicola le lanzó un fuerte reclamo a Emilio con el que lo confirmó como nepo baby.

Luego de que la fiesta causó sensación entre los espectadores de "La Casa de los Famosos México" en redes sociales han comenzado a circular todo tipo de videos y uno de los que más revuelo causó fue cuando los dos miembros del tan querido Team Infierno se habrían dado donde más les duele, aunque algunos fans de ambos aseguran que sólo estaban jugando. En un momento de la noche, el peruano abrió su corazón y ante ello el cantante sólo le dijo "tú eres feo".

Ante el comentario de Emilio, Nicola se aseguró de dejarle las cosas en claro al afirmarle en su cara: "papi, tú estás acá por tu papá. Yo estoy acá por guapo". Estas simples palabras sirvieron para que los espectadores del reality dividieran sus opiniones, pues mientras algunos le tienen cariño al hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, otros lo han señalado en múltiples ocasiones por ser un nepo baby y presuntamente haber conseguido su fama gracias a sus padres tan conocidos en el mundo del espectáculo.

"Tu mamá te trajo acá, sí güey, 'les dejo a mi hijito'. Yo me hice solo, a mí no me dio trabajo mi papá. Yo me hice solo, solito", fue la frase con la que el exfutbolista continuó con su reclamo.