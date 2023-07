"No lo lograste", Apio Quijano humilla a Ferka tras su fracaso por tratar de formar parte del Team Infierno

La recta final dentro de "La Casa de los Famosos México" está a nada de comenzar y con muchos de los participantes ya fuera del reality no resulta sorpresa que los enfrentamientos no sólo se den dentro de la residencia, sino también fuera de ella y con quienes resultaron eliminados en semanas anteriores. Pues mientras los aún jugadores lo dan todo por despertar amistades y polémicas, afuera el apoyo sigue muy marcado y leal, tal como lo demostró Apio Quijano al Team Infierno.

Este domingo 30 de julio se cumple una semana de que Apio Quijano abandonó la casa más famosa de México tras resultar nominado y no conseguir los votos suficientes para seguir dentro del programa, pero su participación no ha llegado a su fin, ya que también acude con otros eliminados e invitados a comentar todo lo que se vive dentro del reality. Tal fue el caso de la salvación de la Barby Juárez, a quien Emilio Osorio salvó de llegar a la nueva eliminación, una decisión que fue duramente criticada por Ferka.

Ferka presumió su molestia porque el Team Infierno adoptó a la Barby. (Foto: Captura de pantalla)

Apio Quijano lanza ácido comentario contra Ferka por nunca pertenecer al Team Infierno

Desde el primer segundo dentro de "La Casa de los Famosos México", el hogar se dividió en dos bandos el cuarto Cielo y el Infierno, aunque en el primero de ellos sólo restan dos de sus participantes, y desde entonces las enemistades se han visto muy marcadas con cada participante; sin embargo, alguien que siempre habría querido formar parte del segundo grupo habría sido Ferka, pero no lo logró y ante ello Apio Quijano no dudó en burlarse de ella.

"Quisiste ser Team Infierno y no lo lograste", le recordó en su cara a Ferka.

Ante ello, la exparticipante del reality dijo que cuando les dieron a elegir a qué grupo querían pertenecer, simplemente decidió irse al Infierno, pero cuando llegó a la habitación ya no habían camas libres por lo que tuvo que irse al cuarto Cielo. "Yo que siempre he sido inquieta, alma rebelde y traviesa decido irme al Infierno", precisó no sin antes recordar que se fue al otro cuarto para estar con Jorge Losa.

¿Qué pasó entre Ferka y Apio Quijano?

Los dimes y diretes entre Apio y Ferka ocurrieron esta semana durante las reacciones de la salvación de Barby, luego de que Emilio le diera su voto en lugar de a Sergio Mayer. Entre los videos que se les presentaron se escucha a Poncho de Nigris explicando que si se va Jorge este domingo, la boxeadora se va a mudar al cuarto Infierno. Ante ello el miembro de Kabah cuestionó a su contrincante sobre su opinión respecto a que la famosa es está convirtiendo en un diablito.

Entre los comentarios que Ferka lanzó no sólo destaca su molestia e inconformidad con lo que estaba pasando dentro de "La Casa de los Famosos México", sino que también expresó que ella nunca tuvo alas para ser del Team Cielo, despertando así el ácido comentario de Apio en su contra.