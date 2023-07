En vestido lencero, Curvy Zelma derrocha glamur y presume sorprendente cambio de look

Uno de los rostros preferidos de cada sábado y domingo es el de Curvy Zelma, quien con su participación en "Venga La Alegría Fin de Semana" se vuelve tendencia en redes sociales y además consolida a su público gracias a ese carisma único, pero siempre hay otro detalle que acapara la atención de los fans: su gusto por la moda y la belleza. Pero lo que ha dado de qué hablar en las últimas horas es su sorprendente cambio de look con el que conquistó Instagram.

Aunque Curvy Zelma tiene acostumbrados a sus fans a los mejores looks y combinaciones de tendencias para siempre lucir radiante, en esta ocasión apareció a demostrar que la elegancia es la pieza clave de su estilo y para ello derrochó glamur con un bonito y sensual vestido lencero. Esta prenda ya se convirtió en la favorita de famosas de todas las edades -entre ellas las más jóvenes como Loreto Peralta y las hermanas Mía y Nina Rubín- y se puede usar para un día casual o para algún evento importante.

A través de su cuenta oficial de Instagram la conductora compartió todos los detalles de su cambio de look que además de ser sorprendente, también dejó ver un mensaje con el que preocupó a sus fans por un posible mal de amores. Pues al presumir su belleza en una icónica foto que acumuló miles de me gustas, escribió:

"Me dijo: me duele perderte. Le dije: Toma paracetamol cada 8hrs y me fui a poner más linda con mi estilista".