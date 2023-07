¿Cómo superar el miedo al compromiso? Así puedes tener una relación de pareja exitosa

Te encuentras en tu mejor momento, más feliz y enamorado que nunca porque acabas de conocer a la persona de tus sueños, ya visualizaste un futuro a su lado y no quieres hacer otra cosa que compartir tu vida junto a quien te atreves a decir está hecho para ti; sin embargo, de un momento a otro la emoción llega a su fin y en su lugar la angustia, preocupación de que algo salga mal e incluso los deseos por seguir disfrutando de la soltería te llevan de golpe a la realidad.

¿Te ha pasado algo como lo anterior?, si la respuesta es sí probablemente estás experimentando uno de los "terrores" más comunes en hombres y mujeres de todas las edades: el miedo al compromiso. Aunque parece muy fácil de identificar, lo cierto es que se trata de una de las "malas mañas" que más trabajo nos cuesta reconocer y por lo tanto acepta para trabajar en ella. La peor parte es que no sólo nos autosaboteamos al impedirnos conseguir esa relación amorosa perfecta, sino que ese supuesto ser amado resulta lastimado.

¡Olvídate de hacerle el ghosting a alguien y arrepentirte! (Foto: Pexels)

Qué hacer si me da miedo el compromiso

Si tú al igual que muchas otras personas pasas por este ciclo infinito de encontrar a alguien, gustarse y enamorarse mutuamente, pero al cabo de unas semanas o meses tu miedo al compromiso sale a relucir hasta alejarte de ese crush e incluso romperle el corazón, debes de saber que es algo que puedes manejar. De hecho, los expertos en relaciones de pareja tienen algunos consejos que te serán de mucha ayuda y con los que por fin podrás comprometerte con la otra persona.

De acuerdo con el psicoterapeuta en relaciones éticas, Jaime Gama, el famoso miedo al compromiso "viene muchas veces de no saber qué quiero y puedo ofrecer, lo que me lleva a dar más de lo que quiero ofrecer y, eventualmente, abrumándome y huyendo". Una vez que se identifica lo anterior es más fácil superar este proceso y así abrir paso al no alejarte sólo porque sí y ocultando una inseguridad, sino abriendo paso a las soluciones.

Recuerda que siempre puedes llegar a acuerdos con la otra persona. (Foto: Pexels)

Para ello puedes plantearte las siguientes preguntas y al irles dando respuesta también puedes ir construyendo relaciones más sólidas y estables, sin ese miedo de querer alejarte por no saber si estás dispuesto o no a dar el compromiso que cualquier vínculo requiere.