Alejandro Marcovich se enfurece al ser cuestionado sobre la denuncia de su hija

Hace más de 30 años comenzó un idilio musical entre Alejandro Marcovich y el rock en México. Como uno de los músicos más virtuosos de su generación, su capacidad con los instrumentos se ha visto opacada por su personalidad reservada y, en muchos momentos, complicada.

Sus mismos compañeros de Caifanes, entre los que se destacó recientemente Sabo Romo, han precisado que la personalidad de Marcovich nunca fue sencilla, por el contrario, es sabido las diferencias profesionales y personales que éste ha tenido con sus compañeros en la banda.

Es por esto que se destaca el escándalo que se dio a conocer hace unas semanas, donde Lydia Cacho evidenció que Alejandro Marcovich podría haber accionado con violencia hacia su esposa e hija, situación que estaría en proceso legal. Ante esto, el músico fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su reacción no fue la mejor ante los cuestionamientos de la prensa.

Marcovich formó parte de la etapa más prolífica de Caifanes. Foto: Especial

A su llegada a la Ciudad de México en el AICM, el músico indicó que no deseaba ser abordado por los medios que le esperaban para hablar de su salud o situación familiar y legal.

"No creo... bien, ¿qué más?", fueron las primeras respuestas escuetas de Alejandro Marcovich al ser cuestionado sobre su salud y el cáncer de próstata que le ha aquejado.

Con una clara actitud de molestia, el músico ahondó en su incomodidad ante los medios.

"¿De dónde sacan esto? es una invasión a la privacidad y no tienen ningún derecho a hacer esto, nadie los invitó, no es una conferencia de prensa ¡déjenme pasar!", indicó en modo enfático antes de que creciera su molestia.

Con molestia luego de unos minutos de recibir preguntas y de no poder continuar su camino, Alejandro Marcovich buscó la salida hacia su conexión de vuelo y acotó en su defensa.

"No voy a hablar con ninguno de ustedes. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos hay un artículo en el cual dice... y en el Código Penal de la Ciudad de México dice que el acusado se reserva el derecho de no hablar, No voy a hablar", expresó.