VIDEO: Rosalía llora desconsoladamente al cantar “Beso” la canción que comparte con su ex Rauw Alejandro

Rosalía la “Motomami” favorita de la audiencia culminó su gira de conciertos en París, no sin antes entrar en medio de una polémica derivada de su rompimiento romántico con Rauw Alejandro, con quien hasta hace algunos días se sabía era la persona con la que en el futuro llegaría al altar pues estaban comprometidos para casarse.

La estrella dio a conocer una serie de imágenes en las que demostraba que fue una gira llena de aprendizajes y de noticias, también aprovechó para escribir que estaba a la expectativa de todo lo que viene para su carrera, pero nunca mencionó al cantante con quien se supone compartiría su vida.

“Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, son las palabras de Rosalía en Instagram.