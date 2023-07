Rauw Alejandro da la cara, desmiente infidelidad hacia Rosalía y aclara todo su ruptura amorosa

Este miércoles 26 de julio, el famoso cantante puertorriqueño Raúl Alejandro, mejor conocido dentro del gremio artístico como Rauw Alejandro, se pronunció al respecto de la ruptura amorosa con la también cantante española Rosalía, a quien supuestamente engañó con una famosa modelo de nombre Valeria Duque.

En dicho comunicado mencionó que desde hace meses, su relación con la cantante de "Antes de morirme" había terminado, lo cual generó mayor cuestionamiento por parte de los fans de ambas celebridades, pues hasta hace un día se vieron diversas publicaciones de ambos artistas en sus cuentas de Instagram respectivamente.

Por su parte, Rauw Alejandro ha compartido fotografías e historias disfrutando de deportes y de vacaciones en Puerto Rico donde no asistió con Rosalía, y por otro lado, la famosa cantante de "Diablo", ha compartido una serie de fotografías y publicaciones que han preocupado a sus millones de seguidores alrededor del mundo, donde ha mostrado su tristeza y decepción tras su historia con Rauw que ahora tuvo fin.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi", declaró al respecto en dicho comunicado acompañado de un fondo negro.

El famoso cantante de reggaetón se pronunció al respecto. FOTO IG: rauwalejandro

Recordemos que fue el pasado 25 de julio se dio a conocer que una de las parejas más queridas dentro de la industria musical contemporánea dio fin a su relación y compromiso de matrimonio: Rauw Alejandro y Rosalía, quienes mantuvieron un vínculo por más de tres años; People en Español informó sobre esta separación y ruptura amorosa que ha sido el centro del internet durante esta mañana y la chica que supuestamente sería culpable de esta situación es la modelo Valeria Duque.

El famoso también agregó en dicho comunicado en Instagram que efectivamente su compromiso con la cantante española había terminado, y que "existen miles de problemas" que pueden generar una ruptura amorosa pero que en el caso de ellos, no se trató de una tercera persona o una infidelidad lo que hizo que le dieran final a su historia.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", detalló.