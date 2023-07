Sergio Mayer y Poncho aseguran con polémica declaración que Wendy ganará La Casa de los Famosos México y los tunden

Una vez más, Sergio Mayer y Poncho de Nigris del "Team Infierno" de "La Casa de los Famosos México" están en el ojo del huracán después de ser sorprendidos mientras hablaban del desempeño de Wendy Guevara y Nicola Porcella dentro del reality show.

Fue en redes sociales en donde circula el video que muestra a los actores con una actitud bastante polémica que incluso su compañero, Nicola Porcella, decide ponerles un alto, provocando rumores del fin del "Team Infierno" a unas cuantas semanas de que finalice la primera temporada.

En redes sociales fueron publicados dos videos que exhiben a Sergio Mayer y Poncho de Nigris por los comentarios que lanzaron hacía Wendy Guevara, una de las favoritas a llevarse los cuatro millones de pesos en caso de resultar ganadora de "La Casa de los Famosos México".

En el primer video vemos a Poncho de Nigris con los demás habitantes de "La Casa de los Famosos México" hablando de la fuerza que tiene Wendy Guevara por el apoyo del público. El actor aseguró que la influencer se está preparando para llegar a la final y convertirse en la primera trans en ganar este tipo de competencias.

Por otra parte, durante la misma plática, Sergio Mayer confesó que no conocía a Wendy Guevara y el poder que tenía en redes sociales. El integrante del "Team Infierno" dijo que él no entró a "La Casa de los Famosos México" para generar contenido, ni impulsar la carrera de nadie.

"Yo no la conocía, ¿cuál es el poder de Wendy? Si me dicen que vas a competir contra una influencer que tiene una red de seguidores no le entro. Yo no entré a generar contenido", contó.