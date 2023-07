La Casa de los Famosos México: Wendy vio a Marlon y esta fue su reacción

Este martes 25 de julio en “La Casa de los famosos México”, los participantes tuvieron una nueva dinámica la cual se llamó “congelados”, misma que consistió en que al escuchar un sonido especial debían quedarse inmóviles por un lapso de tiempo, sin importar lo que estuviera pasando.

Ante esto, los participantes quedaron congelados en varias ocasiones, cabe señalar que, quien se moviera iba a quedar nominado directamente, por lo que esta prueba fue muy difícil, pero en especial para Wendy Guevara quien mientras estaba “congelada” vio entrar a “La Casa de los famosos México” a su gran amor Marlon Colmenarez, sin embargo, ella permaneció inmóvil mientras que él le entregó un ramo de rosas y le dijo hermosas palabras.

Luego de escuchar el sonido que les da la instrucción de estar congelados, los participantes quedaron frente a la puerta de la casa, por donde han entrado Ponchito, el hijo de Poncho De Nigris y Mila, la nieta de Sergio Mayer.

Fue por ese mismo lugar por donde entró Marlon Colmenarez cargando un enorme ramo de rosas rojas y lo primero que hizo al entrar a “La Casa de los famosos México” es pedirle a Wendy que no se moviera.

La famosa influencer no podía creer lo que estaba viendo, pues luego de estar más de 50 días encerrada, por fin pudo tener muy de cerca a su amigo y gran amor.

“¡No te muevas, no te muevas, por favor no te muevas!no te vayas a mover, estoy tan feliz de verte chiki, vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, no te muevas, te voy a poner esto en tus manos (el ramo de flores), pero no te muevas…” comenzó a decir Marlon a Wendy