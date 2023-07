Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera | revelan detalles de su lujosa propuesta de matrimonio: "imposible no emocionarse"

En días recientes, Cynthia Rodríguez, exconductora de "Venga La Alegría", ha acaparado la atención de los medios de la farándula después de conceder una entrevista con la conductora de "Ventaneando", Pati Chapoy, en la que ha hablado de su relación con Carlos Rivera y su primer embarazo.

En la transmisión del pasado martes 25 de julio, la experta en temas de la farándula compartió el fragmento en donde la también exalumna de "La Academia" recordó cómo recibió la propuesta de matrimonio de Carlos Rivera, con quien se casó hace poco más de un año.

En el programa "Ventaneando", Pati Chapoy le preguntó a Cynthia Rodríguez cómo fue la propuesta de matrimonio que recibió de parte de Carlos Rivera. La exconductora de televisión recordó cada detalle de la noche mágica que vivieron en un lujoso hotel de la ciudad de Madrid en España.

Frente a las cámaras de televisión, Cynthia Rodríguez contó que durante su viaje por Europa recordó que casi no tiene foto junto a Carlos Rivera, por lo que le dijo que era una buena oportunidad. Al parecer en cantante ya tenía todo planeado pues le confesó que en Madrid tendrían una romántica sesión.

Después de asegurarse de que todo estaba listo, Carlos Rivera tomó de la mano a Cynthia Rodríguez y la llevó a un salón que decoró con flores y con la presencia de músicas. Posteriormente le interpretó la canción "La carta" y le pidió que fuera su esposa.

"Empieza la música y empieza a cantar. Y yo, es una canción, ‘si me dejas proponerte que lo haga cada día de todos los que me queden por vivir, quiero preguntarte con mi entero corazón que si me aceptas que los viva junto a ti’ y hasta ahí", recordó Cynthia Rodríguez.