Billie Eilish está de luto, así se despidió de su mejor amiga: "Te volveré a ver algún día"

El mundo del espectáculo acompaña a Billie Eilish en su dolor y es que según informó a través de su cuenta oficial de Instagram, se encuentra de luto y al ser tan abierta con sus seguidores no dudó en darles algunos de los detalles de su terrible e inesperada perdida. Por supuesto, sus fieles fans, además de familia y amigos como Eiza González le dejaron algunos mensajes de apoyo y amor.

De acuerdo con lo que dio a conocer la cantante, este domingo 23 de julio despidió a su mejor amiga, pero no se trata de ninguna persona, sino de su amada perrita Pepper y quien la acompañó por 15 largos años. La noche del domingo la intérprete de "Lovely" compartió un terno mensaje para su lomita y agregó varias fotos en las que se dejó ver más vulnerable que nunca y con lágrimas en los ojos.

Billie Eilish llora la muerte de su perrita. (Foto: IG @billieeilish)

Muere Pepper, la perrita de Billie Eilish; así la despidió en redes

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde la famosa de 21 años compartió el desgarrador mensaje con el que se despidió de su compañera de vida. Para empezar, le compartió una fiel despedida y le recordó que en un futuro volverán a estar juntas. "Pepper, mi mejor amiga durante toda la vida. Te volveré a ver algún día dulce niña", escribió.

"Lo lograste, 15 años maldita bestia. :’) Te amo. Descansa tranquila, te extrañaré por siempre. De verdad es un día muy duro", continuó en su conmovedor mensaje.

En su publicación Billie Eilish también compartió varias fotos en las que se nota el paso de los años, pues la perrita y ella crecieron juntas por más de una década; en algunas de las postales se ve a la intérprete de niña y posando con su acompañante, mientras que en otras más se aprecia a la familia completa, incluyendo a Finneas y a sus padres. Un momento que quedará guardado para la eternidad es en el que todos se pintaron un parche en el ojo para imitar a su mascota.

En sus historias también compartió algunas imágenes de su lomita. (Foto: IG @billieeilish)

Luego de compartir su luto en Instagram, algunas celebridades se acercaron a darle el pésame y dejaron comentarios de apoyo, entre ellas destaca el nombre de la actriz mexicana Eiza González, quien le dijo: "bebé, siento mucho que esto sea tan difícil :(. Te mando un abrazo y amor enorme para ti y tu familia". Por su parte, Demi Lovato dejó un "lo siento mucho", un lamento al que se sumaron otros famosos y los fans de la cantante.

Aunque Billie Eilish no reveló los motivos por los que su mejor amiga falleció, en su mensaje dejó ver que se debió a complicaciones propias de su edad y es que tenía 15 años. En la siguiente publicación sus fans no dejan de llenarla de comentarios de apoyo, sin embargo, la cantante no ha aparecido con un nuevo mensaje dirigido a sus seguidores; cabe recordar que la famosa sabe llevar su vida privada alejada de los reflectores.