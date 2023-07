Alfredo Adame llama "p*rra" a Andrea Legarreta tras eliminarlo en foto junto a Talina Fernández

La lamentable muerte de Talina Fernández no sólo dejó historias maravillosas y dolorosas por recordar, además de enaltecer el legado que por décadas construyó, pues también trajo de regreso algunas enemistades en el mundo de la farándula como es el caso de la eterna pelea entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta. Y es que aunque nos conductores fueron cercanos e incluso compartieron las pantallas de "Hoy", ahora no se pueden ver ni en pintura.

Prueba de ello es que evitan a toda costa ser relacionados el único con el otro hasta el punto de eliminarse de fotos grupales con ayuda del Photoshop, una acción que recientemente realizó Andrea Legarreta y que Alfredo Adame no dudó en responder al agredirla con comentarios como "p*erra" o comparaciones con otras famosas. Luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Talina Fernández, la también actriz usó sus redes para darle el último adiós a su amiga con una foto en la que se observa a los primeros conductores de "Hoy".

Alfredo Adame reaccionó a la foto editada de Legarreta. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, la mamá de Mía Rubín tomó la drástica decisión de eliminar de la foto a Alfredo Adame para acompañar un tierno mensaje de despedida a la periodista. Como era de esperarse los usuarios de redes sociales rápidamente notaron que la imagen no era la original y que donde se encontraba el actor había una mancha de blur, algo que generó burlas y memes tanto de los internautas como del propio involucrado.

Alfredo Adame se desquita de Andrea Legarreta con memes

Luego de la polémica, fue el propio Adame quien hizo uso de sus redes sociales para burlarse de su excompañera y revivir la rivalidad que por años han protagonizado, especialmente después de que ella lo demandó por difamación. A través de Instagram, el presentador de 65 años compartió una foto presumiendo la verdadera foto comparándola con la que se volvió viral con un texto que llamó la atención.

"La perra haciendo de las suyas", escribió en la publicación, no sin antes írsele encima por su popularidad, "esta tipa nunca fue titular de Hoy, cuando yo me fui se auto nombro titular, nadie la reconoció como tal", dijo.

También se burló de ella con esta foto editada. (Foto: Captura de pantalla)

Más tarde el conductor hizo de las suyas al editar la fotografía original y pagándole con la misma moneda a la ex de Erik Rubín, pero en lugar de eliminarla de la imagen, tapó su rostro con el de Lyn Mey encima. "Esta es la foto original del primer programa de Hoy, conductores titulares Talina Fernández y Alfredo Adame", dijo. Por su parte, los usuarios de redes sociales tomaron con humor tanto la reacción del actor como la de Andre Legarreta, quien hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto.

Esta no es la primera vez que Alfredo Adame se lanza contra la conductora de "Hoy", y es que a principios de año cuando ella y Erik Rubín dieron a conocer su separación, volvió a dar polémicas declaraciones en las que llamó un "cáncer" a la famosa y no dudó en agregar: “¿Quién es Andrea Legarreta? Ojalá pase por 50 (momentos difíciles) más de aquí a que se muera. Y ojalá, el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve”, detalló.