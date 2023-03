Alfredo Adame: lavado de dinero y fraude, los delitos de los que acusa a Andrea Legarreta

Hace unos días te informamos que la estrella del "programa Hoy", Andrea Legarreta se sinceró frente a las cámaras de televisión al destapar que procederá legalmente contra su excompañero en el matutino, Alfredo Adame, quien hace unos días volvió a lanzar unos fuertes comentarios contra ella.

Severamente molesta, la famosa conductora de Televisa les pidió a los medios de comunicación ya no relacionarla con ningún tema con Alfredo Adame, pues en los próximos días ofrecerá más detalles del proceso legar que iniciará en su contra por los constantes ataques que recibe.

"Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta", sentenció la estrella de Hoy.

Alfredo Adame enlista delitos de Andrea Legarreta

Después de la importante revelación de Andrea Legarreta, el programa matutino "Venga La Alegría" entrevistó a Alfredo Adame para conocer su opinión sobre el proceso legal que iniciarán en su contra. Sin guardarse nada, el exgalán de telenovelas enlistó una serie de delitos contra su excompañera.

Frente a las cámaras de TV Azteca, el también protagonista de telenovelas como "Por amar sin ley", "A que no me dejas" y "Lo que la vida me robó" dijo que tiene los argumentos suficientes para "taponear" las demandas que pongan en su contra. En el caso de Andrea Legarreta confesó que la ha investigado y encontró varios delitos.

"Yo tengo tema con que contestarle y taponearle sus demandas. A mi cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo. Podemos hablar de lavado de dinero, bandas criminales, de fraudes en bienes raíces", detalló.

Por otra parte, Alfredo Adame, exconductor titular del "programa Hoy", acusó a Andrea Legarreta de hacerle la vida imposible al quitarle proyectos. Dijo que la conductora le hizo demasiadas maldades durante el tiempo en el que coincidieron en la televisora de San Ángel.

"20 años de la vida pesada, me quitó proyectos. Me hizo maldad y media. Me insultas y te la regreso", señaló.

Finalmente, el exconductor de televisión volvió a hablar sobre la reciente separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín al decir que él no tenía la culpa de que Apio Quijano se convirtiera en el "tercero en discordia" en la relación, pues se le relacionó sentimentalmente con el exvocalista de "Timbiriche".

