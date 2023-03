Alfredo Adame habla de la demanda de Andrea Legarreta: "No es mi culpa que Apio le haya tumbado al marido"

Alfredo Adame, uno de los conductores de televisión más polémicos en la actualidad, reaccionó a la amenaza que interpondrá en su contra la estrella del "programa Hoy", Andrea Legarreta, quien se dijo cansada de los constantes ataques que ha recibido de parte de su excompañero.

En entrevista con el programa "Venga La Alegría", el exgalán de telenovelas se mostró tranquilo al detallar que tiene argumentos suficientes para "taponear" las demandas que le ponga la conductora de "Hoy". Aseguró que investiga a la gente que le cae mal y al parecer eso fue lo que hizo con la figura de Televisa.

"Yo tengo tema con que contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas. A mi cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo", detalló.