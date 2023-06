Andrea Legarreta despide a Talina Fernández con emotivo mensaje y polémica foto junto a Alfredo Adame

La tarde del miércoles 28 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto debido a la desafortunada y repentina muerte de Talina Fernández y tal como se esperaba las reacciones dentro del mundo de la farándula no se hicieron esperar y una de las que más llamó la atención fue la de Andrea Legarreta pues además dedicarle unas emotivas palabras a “La Dama del Buen Decir” la conductora de "Hoy" también causó una gran polémica por la foto que utilizó para su post pues borró a Alfredo Adame de la imagen generando todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Esta controversial publicación de Andrea Legarreta fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y como se dijo antes, la intención de su post fue despedir a “La Dama del Buen Decir”, con quien compartió créditos en la primera etapa de “Hoy”, la cual fue de 1998 al 2000 y dese entonces entablaron una amistad más que cercana pues así lo dejó ver en su conmovedor texto.

Andrea Legarreta conmovió a más de uno con su despedida de Talina Fernández. Foto: IG: andrealegarreta

“Nuestra Talina, nuestra “Dama del buen Decir”… nos llevaste de la mano como la titular y maestra hace 25 años, nos llenaste de amor y dulzura… de risas y enseñanzas, gracias por todos los momentos compartidos, gracias por los consejos, gracias preciosa, preparada, con unas pláticas deliciosas, maternal, fuerte y maravillosa mujer, te guardo en mi corazón. Se quedó esa invitación que me hiciste hace unos días en pausa, ya llegará ese día en que nos encontremos de nuevo, reina linda. Vuela a los brazos de tu dulce Mariana, siempre vivirá en nosotros. Mi pésame a todos los seres que te aman, familia y amigos. Hoy el cielo brilla más” fue el texto que escribió Andrea Legarreta.

Como era de esperarse, la publicación de Andrea Legarreta tuvo una gran repercusión entre los más de 6.3 millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo unos minutos logró acumular más de 30 mil likes, además, sus seguidores y otras celebridades de la farándula aprovecharon sus post para enviar sus condolencias a la familia de “La Dama del Buen Decir”, quien perdió la vida a los 78 años de edad por complicaciones derivadas de leucemia, enfermedad que le fue detectada hace muy poco tiempo.

Andrea Legarreta borra de su foto a Alfredo Adame

Para acompañar su emotivo mensaje para Talina Fernández, Andrea Legarreta también publicó una fotografía en la que aparece la primera alineación de conductores del programa "Hoy" y en dicha postal se pudo ver a Toño de Valdés, Martha Carrillo, Sofía Villalobos, Talina Fernández y la propia Andrea Legarreta, sin embargo, la querida conductora decidió “borrar” a Alfredo Adame, lo cual, no pasó desapercibido en redes sociales donde se generó una gran polémica al respecto.

Es importante señalar que Andrea Legarreta no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero se sabe que la conductora de “Hoy” no quiere relacionarse de ninguna forma con Alfredo Adame pues su excompañero la ha insultado fuertemente durante los últimos años después de haberla señalado como la responsable de su despido de Televisa, por lo que la propia presentadora ha referido que prefiere mantenerse al margen para no generar más polémica.