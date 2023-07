José Joel reclama las regalías de su padre a Sergio Mayer y afirma: "Él era #TeamSara"

En septiembre próximo se cumplirán 4 años de la muerte de José José, ídolo máximo de la canción en México y quien dejó temas por resolver en torno a las regalías de su música e imagen. Este suceso ha causado, desde el día de su partida, una profunda herida entre sus hijos, siendo José Joel y Marysol de un bando y Sara del otro, todos listos para pugnar por los derechos para explotar lo que su padre logró en vida.

Con esto como preámbulo, es debido decir que fue el mismo José Joel, primogénito de El Príncipe de la Canción, quien señaló recientemente que está al tanto de los procesos legales en torno a la música de su padre. Ante esto, enfatizó que deberá reunirse con Sergio Mayer para saber qué papeles tiene firmados en torno al cobro de regalías de su padre.

Con el énfasis que la situación amerita, José Joel expresó en qué fase va el proceso de revisión de regalías de la música de su padre. En torno a esto, José manifestó que primero se debe poner orden para luego cobrar.

"Las regalías y demás, Dios mío, bueno, las principales regalías o lo que estamos aterrizando en primera instancia es todo lo que tiene que ver con el legado de mi papá, más allá de los dineros y de dónde quedó la bolita, nos interesa mucho que haya un orden en cuanto a su imagen, su nombre y su logo, ya después de eso iremos viendo si hay algún dinerito porque hay que pagar las deudas y en base a eso ver qué sigue para hacer la loción o la gorrita", explicó a los medios de comunicación.

En ese mismo sentido, añadió que: "Vamos despacito pero vamos avanzando, esperamos antes de que termine el año juntarnos para decir que esto va para adelante".

Fue entonces que tocó el tema de Sergio Mayer, quien en su momento reveló que firmó papeles, con el aval de José José, para la explotación de la música del cantante. Sobre este tema, José Joel explicó algunos detalles más.

"Todos lo hacen por ayudar a mí papá, fíjate que lindos. Ahí hay que platicar, no se trata de satanizar a este hombre (Sergio Mayer) pero algo hizo, por supuesto que algo hizo, algo está firmado y por un lado está Monique y por otro Laura Núñez y está mi papá que en paz descanse", refirió sobre Monique Cordona Salazar, hija de Sara Salazar, viuda de José José, así como de Laura Núñez, ex representante del cantante.

Para dejar clara la situación, el hijo de José José enfatizó que Mayer no tiene derechos de las regalías con la disquera.

"Y definitivamente ojo, porque ya lo vi diciendo que las regalías de la disquera y no, él (Sergio Mayer) tiene que ver con las regalías de las plataformas digitales, muy diferente", contó.

Con lo anterior como su verdad, concretó que Mayer se unió con Sara, su hermana, antes que con él y Marysol.

"Vamos por partes, no sé porque no he hablado, recuerde que muere mi papá y él (Mayer) se fue a meter con las 'Sara's' pensando que eran las ganonas y a nosotros nos mal miró, medio que nos dio el pésame y él estaba #TeamSara porque pensábamos que esa iba a ser la respuesta".