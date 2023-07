Jorge Losa engañó a Ferka y hay video de su traición

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y es que el reality show se ha posicionado como uno de los favoritos del público, en esta ocasión la traición de Jorge Losa a Ferka se ha viralizado en redes sociales, el polémico video fue compartido por una cuenta de TikTok.

Luego de que al inicio del programa, el cuatro veces líder de la casa le prometiera a Ferka con quien presuntamente sostiene una relación sentimental que si ganaba el reality le pediría el matrimonio y que jamás había hecho algo así por alguien.

Lo cual no fue del agrado de la participante con quien ya había compartido crédito en otro reality, él le dijo “está el compromiso de hincar la rodilla, que nunca lo había hecho en la vida”, esta declaración la hizo frente a todos los integrantes de la casa más famosa.

Le prometió que le pediría matrimonio Foto: Instagram

Jorge Losa se burló de Ferka: le hizo la misma promesa a su exnovia en otro reality

A lo que Sergio Mayer cuestiona “¿el pedirle matrimonio?” y Nicola lo cuestiona “¿por un juego?, a mi no se me hace romántico” y Jorge le refuta “es que tú no sabes si es por un juego o no”.

Fue criticado por los integrantes del reality Foto: Instagram jorgelosaactor

Y Nicola le vuelve a responder que él está condicionando la pedida cuando “para mi si es la mujer de mi vida se lo pido hoy” y ferka asume apoyando la opinión de Nicola, al verse acorralado Nicola prefiere irse a la recámara para terminar la discusión.

Pero la cuenta de TikTok minaespia1 publicó un video recabando lo que dijo en La Casa de los Famosos México y adjunto la pedida de mano que hizo a otra mujer en una reality show en el que participó en el pasado. Acción que fue condenada por los cibernautas