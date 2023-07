Acusan a Bárbara Torres de golpear a un comediante tras salir de la Casa de los Famosos

Después de que Bárbara Torres saliera de La Casa de los Famosos México se han ido revelando más detalles sobre la verdadera personalidad de la actriz de La Familia P.Luche. Esta vez uno de sus excompañeros comediantes la acusó de haberlo golpeado mientras estaban grabando una escena cuando trabajaron juntos en un programa. Se trató de Miguel Vallejo, quien dio una entrevista para un conocido medio al que le confesó que la celebridad no estaba actuando en el reality show.

Bárbara Torres tenía una mala actitud

Vallejo ofreció una entrevista a la revista Tv Notas en la que recordó que él trabajó con Torres en Desmadruga2. El comediante dijo que la recientemente expulsada de La Casa de los Famosos era una persona que no respetaba a sus compañeros y que siempre quería llamar la atención por lo que constantemente gritaba en los camerinos y que hasta "las maquillistas de Televisa se quejaban", destacó el humorista que también dio a conocer que tuvo un percance con él.

Bárbara Torres se ha caracterizado por pelear con sus compañeros Foto: Televisa

El actor indicó que se encontraban grabando un sketch junto a Dorismar. En la escena Bárbara Torres era su esposa y lo encontraba coqueteando con la modelo en un tabledance, al verlo le tenía que dar una cachetada, sin embargo, en aquella ocasión la intérprete que le dio vida a "Excelsa" de la Familia P.Luche llegó enojada realmente y lo lastimó al grado de romperle el tímpano, pero no fue el único, ya que también lesionó a su compañera.

"Bárbara debía darme una cachetada, y yo tenía que reaccionar. Me dio ¡un tremendo cachetazo! Me dijo: ‘Ya te caché mal hombre’. Me sentí mareado. (...) Ella tenía que jalar a Dorismar, pero no fue así. La jaló, pero demasiado fuerte y le arañó los brazos. Tuvieron que parar la grabación. Todo se salió de control”, mencionó Miguel Vallejo en la entrevista para la revista de espectáculos en la que también destacó el reporte médico.

Torres golpeó muy fuerte al comediante IG @elgamborimbotv

“Me llevaron al servicio médico. Al revisarme el oído izquierdo, el doctor vio que me había roto el tímpano porque traía el apuntador y este se me clavó. Tuve que tomar muchos medicamentos, ya que no escuchaba nada. No estuvo bien lo que hizo, ¡pude haber quedado sordo!”, aseguró el artista, quien también sentenció que Torres no estaba interpretando a un personaje en el reality, por el contrario esa es su personalidad.

Finalmente advirtió que Bárbara Torres podría tener un episodio psicótico tras su participación en La Casa de los Famosos México, pues estuvo encerrada, bajo presión y ansiedad. “No lo digo a la ligera. Lo digo con conocimiento. Tengo un primo que sufría de lo mismo, de perder el control. Al igual que a ella. Nos dijo el psiquiatra que puede perder la cabeza en situaciones de encierro. Es un tema delicado. En algún momento podría tener un brote psicótico, agarrar un palo o un cuchillo”, concluyó Vallejo.