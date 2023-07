Jimin de BTS podría visitar LATAM por esta razón y el ARMY enloquece

Recientemente, en redes sociales se viralizó un video donde un joven tiktoker se dio a la tarea de invitar a Jimin de BTS a visitar América Latina, pues aprovechó su viaje a Corea del Sur para poder dejar un mensaje donde le menciona que debería visitar países como México, Argentina o Chile.

Además, puso probar las delicias que venden en el café del papá de Jimin, el cual es muy popular en Seúl, ya que aseguran tiene un café y pasteles deliciosos. De hecho, hizo un recorrido por el lugar y mostró cómo fue que pudo pedirle al cantante de K-Pop que no se olvide de sus fans latinoamericanos.

(Créditos: Facebook / BTS)

¿Jimin de BTS viene a LATAM?

Jimin, quien ha logrado posicionarse como uno de los mejores cantantes solistas de la última generación, no ha visitado Latinoamérica desde que BTS pisó México en el 2017, por lo que sus seguidores latinos esperan que muy pronto pueda regresar a LATAM.

Aunque el intérprete de "Like Crazy" no tiene planes de una gira mundial, el tiktoker argentino Dante Fiorani no perdió la oportunidad de dejarle una invitación para que venga a Latinoamérica. Durante su última visita a Corea del Sur, el joven influencer llegó a la cafetería Magnate, la cual pertenece al padre de Jimin, para escribir un mensaje por parte de todos sus fans latinos. "Tiene que ir con su hijo a LATAM, se mueren", escribió.

(Créditos: Facebook / BTS)

¿Cómo es la cafetería Magnate del papá de Jimin?

De acuerdo con el tiktoker, la cafetería que pertenece al papá de Jimin es muy amplia y hermosa, además, cuenta con amplio menú donde se puede pedir gran diversidad de café, así como de pasteles o panes. Sin embargo, detalló que es algo costoso, por lo que quienes planeen visitarlo en un futuro deben estar preparados.

Por otro lado, comentó que hay objetos de Jimin en todo el local, sobre todo gorras, a las cuales el ARMY puede tomarles fotos o admirarlas. Asimismo, pueden dejar mensajes para el intérprete en el cuaderno donde dejan comentarios los visitantes.