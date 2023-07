Bebe Rexha confiesa que su novio se burló de ella por subir 15 kilos y esto le respondió

La cantante estadounidense Bebe Rexha se volvió tendencia en redes sociales y encabezó los titulares tras revelar que rompió luego de tres años con el cineasta Keyan Safyari, quien la criticó por su aumentar 15 kilos en poco tiempo; a ella se le detectó Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) en mayo pasado, una condición que puede llevar a subir de peso.

Se pensaba que era una relación muy sólida. Foto: @beberexha / Instagram.

La relación de Rexha y Safyari, que comenzó en 2020, parece haber llegado a su fin tras este incidente, pero por otro lado, la intérprete de 33 años está segura de que lo que pasa en su actualidad no afectará su carrera, a pesar de las críticas recibidas. Sus seguidores le han dado muestras de apoyo y aseguraron que estarán con ella siempre.

¿Qué le dijo a Bebe Rexha?

Ella lo evidenció y compartió una captura de pantalla de un mensaje, el cual decía: "Hey. Nunca dije que no fueses hermosa o que no te quisiese. En realidad, dije lo hermosa que eras y lo mucho que te quería. Pero siempre dije que sería sincero contigo y tu cara estaba cambiando, así que te dije lo que estaba pasando".

Fue un mensaje muy largo. Foto: @beberexha / Instagram.

El cineasta continuó, fue muy enfático en que que Rexha había ganado 15 kilos y su rostro había cambiado, pero le recomendó "pensar las cosas" y "hablar con un psicólogo" sobre lo que había pasado, lo cual generó muchas reacciones en redes sociales, pues hubo quien lo defendió y quien lo acusó de ser poco empático.

Él intentó disculparse, sin éxito

Safyari, por su parte, intentó darle la vuelta a la conversación, recordándole a Rexha que ella también lo había llamado "gordito" cuando subió un kilo e intentó justificar mencionó que no consideraba que todo debiera terminar por ese comentario, sin embargo, la cantante parece haber tomado la decisión de terminar la relación definitivamente.

Ella sufre de Síndrome de Ovario Poliquístico. Foto: Foto: @beberexha / Instagram.

"Si estás intentando encontrar razones para romper, esto tiene sentido; pero no es la razón real. Si no eres feliz conmigo, contigo o con la vida y no ves un futuro en nosotros, entonces vale y esa es la razón", argumentó. Rexha, por su parte, ha sido abierta sobre su lucha contra el SOP y ha instado a las personas a no hablar del peso de los demás. "Estamos en 2023, no deberíamos hablar del peso de la gente", declaró en una ocasión.

