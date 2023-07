ARMY se lanza contra fans de EXO por hacer trampa contra Jungkook de BTS

El cantante surcoreano Jeon Jungkook, quien es conocido por ser el maknae de BTS, se encuentra promocionando su sencillo "Seven" en los Estados Unidos desde hace unos días, pero esto ha impedido que reciba apoyo de sus seguidores en Corea del Sur y todo el mundo, pues estos no han dejado de escuchar su canción en las plataformas digitales.

De hecho, el "Golden Maknae" estaba nominado a la premiación de uno de los programas musicales más importantes en su país natal, pero presuntamente los fans de la agrupación de K-Pop, EXO, hicieron trampa con votos anormales y va perdiendo desde entonces.

(Créditos: M COUNTDOWN)

¿Fans de EXO hacen trampa contra Jungkook?

A través de un comunicado el programa musical conocido como M COUNTDOWN mencionó que fueron detectados algunos votos fraudulentos por parte de los fans de diversos grupos de K-Pop, por lo que tomarían cartas en el asunto y los anularían lo antes posible. "Reconocimos algunos votos anormales en la pre-votación del M COUNTDOWN, así que bloqueamos inmediatamente", detallaron.

Ante esto, los seguidores de BTS que apoyan a Jungkook se mostraron contentos, ya que estaban seguros de que el maknae iba ganando en votos y no EXO. A su vez, agradecieron a M COUNTDOWN por ser derechos con las premiaciones, pues consideran que el cantante merece ganar.

(Créditos: Facebook / BTS)

ARMY se lanza contra EXO-L

Por otro lado, el ARMY, nombre del fandom de BTS, se lanzó contra los EXO-L, seguidores de EXO, pues los acusan de ser quienes presuntamente hicieron votos anormales en el sitio oficial del programa musical. Aunque esto no ha sido comprobado, están seguros de que se unieron con los fans de otros grupos para derrotar al "Golden Maknae".

"Gracioso como ese fandom se unió al otro para votar en M COUNTDOWN y hacer perder a 'Seven'. No pudieron contra Jungkook en los charts por eso van contra la votación. Estamos en segundo vayan a votar y dejen sus capturas, no perdamos este premio", señaló una ARMY en Twitter, quien pidió seguir votando por el maknae de BTS.

(Créditos: Facebook / BTS)

PAL