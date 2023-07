Kristal Silva ya no soporta a Laura G, explota en VLA contra su compañera: "me tiene harta"

Un nuevo escándalo se presentó en el programa "Venga La Alegría" después de que la guapa modelo, Kristal Silva se sincerara ante las cámaras del matutino para hablar sobre su verdadera relación que tiene con varios de sus compañeros, demostrando que no se llevan tan bien como aparentan.

Fue durante la reciente transmisión del programa en donde la también exparticipante de "Survivor México" se tomó unos minutos para confesar que no tiene la mejor de las relaciones con los otros conductores del matutino de TV Azteca, generando sospechas de una mala relación.

Durante esta semana, el programa "Venga La Alegría" sorprendió a todos los televidentes al confirmar el lanzamiento de la "Cueva del Desahogo", lugar en que sus conductores e invitados tienen la oportunidad de contar cualquier cosa sin que nadie más se entere.

El pasado miércoles 12 de julio, Kristal Silva, una de las conductoras favoritas de la transmisión, decidió participar en la nueva dinámica, pero nadie se imaginaba que destaparía su verdadera relación con varias de sus compañeros y varios de sus compañeros, dejando en completo shock a todos.

Sin guardarse nada, la modelo y conductora de televisión aseguró que Laura G ya la tiene "harta" por los comentarios que le ha lanzada por no ir a la fiesta de sus hijos. Además, reprobó las actitudes que han tenido sus compañeros Ricardo Casares y Kike Mayagoitia en las dinámicas.

"Tengo cosas bien atoradas. Laura G me traes harta de que no fui a la fiesta de tus hijas. Ricardo, tu negatividad en "Sin palabras", qué onda contigo. Kike estás tan fuerte que me maltratas en los juegos", contó.