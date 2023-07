Han So-hee: la actriz que conquistó a Jungkook de BTS y ahora es su pareja

El ARMY está muy emocionado por el estreno de "Seven", la canción debut como solista de Jungkook, quien se une a sus compañeros de BTS para comenzar sus actividades de forma individual. Para su video musical, el cantante de la banda de k-pop decidió desarrollar una historia, por lo que eligió como su co-protagonista a la actriz Han So-hee, quien lo conquistó con su talento y belleza.

Esta semana, el integrante de Bangtan ha ido liberando varios adelantos del MV de "Seven", en donde dio una idea de lo que tratará su video. En las primeras imágenes se observa al cantante en un restaurante con su pareja, que para esta historia será la actriz surcoreana, con la que aparentemente discute mientras están en una lujosa cena. La escena ha causado intriga entre el fandom, pues no se escucha las palabras que le dice la protagonista al idol.

Ella es Han So-hee

Desde el mes pasado comenzaron a circular en redes sociales unas imágenes en las que se especulaba que Jungkook y Han So-hee estaban juntos, ya que coincidieron en diferentes lugares en su viaje a Estados Unidos. Después la agencia de la actriz y modelo reveló que había trabajado con el integrante de BTS para su debut como solista, lo que causó diferentes opiniones entre el fandom, pues mientras muchos la apoyaban, otros más le hicieron duras críticas.

Sin embargo, la celebridad, de 28 años, es muy conocida entre los amantes de los k-dramas, pues ha protagonizado algunos como "Aún así", "The World of the Married" y "Mi nombre", los cuales se han quedado en el gusto del público. Además, ha obtenido premios importantes a "Mejor actriz" como los Brand of the Year Award, Asia Artist Award, Korea First Brand Award y Baeksang Arts Award, por mencionar algunos.

Han So-hee es protagonista de dramas coreanos IG @xeesoxee

De igual forma, ya ha aparecido en otros videos musicales, como "Tell Me What To Do" de SHINee, "That Girl" de Jung Yong-hwa, "The Hardest Part" de Roy Kim y "You&I" de MeloMance; así que es una de las actrices favoritas de los cantantes. Tal vez por eso que el llamado "Golden Maknae" la contactó para que lo ayudara ahora que hará su gran debut como solista y seguirá los pasos de sus demás compañeros de la banda de k-pop.

En tanto, el video de "Seven" se estrenará el viernes 14 de julio, no obstante, debido a la diferencia horaria con Corea del Sur, en México estará disponible el jueves 13 a las 10:00 pm. Es por esa razón que muchos integrantes del ARMY se están preparando para hacer streaming del tema en YouTube y todas las plataformas, para de esta forma hacer que el menor de BTS tenga un debut sumamente exitoso.