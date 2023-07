Lis Vega sacudió la red con el traje de baño con más estilo de la temporada

Lis Vega es una de las artistas que no solo ha logrado imponerse sobre los escenarios y en la televisión, sino que su nombre ha trascendido a las plataformas digitales en donde es toda una celebridad. En las redes sociales, la vedette, bailarina, actriz y cantante da muestras de todo su talento. Se destaca por muchas cualidades, pero no hay dudas que lo que mejor le queda, son los looks de playa.

Vega, que actualmente es parte del elenco del reality "MasterChef Celebrity", causó furor entre sus miles de fans en las plataformas, al comenzar su participación en el reality culinario, donde además le sirve para seguir mostrando toda su belleza con atuendos y make up que solo ella puede usar.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Liseska Vega, nombre de pila de la conocida en las redes sociales como "La poeta de lo urbano", confirma con sus looks que las mujeres mayores de 40 años pueden lucir una figura espectacular en bañadores atrevidos, como lo son los trikini, que colman cada rincón de la web. Además, también con vestidos y otras prendas.

Lis Vega promocionó su contenido en traje de baño

Lis Vega compartió a sus más de 1.9 millones de fans en Instagram, una foto en las que se observa como presume de su cuerpazo con la parte superior de un bikini de color lila metálico. Además, de perfil, lo que le sirvió para presumir sus tatuajes con poses, conquistó varios corazones.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

El motivo por el cual Lis Vega hizo este posteo en su feed que supera los 2 mil likes es promocionar su contenido en Lisvegavip.com, donde hay contenido exclusivo para sus fans, que pagan a cambio.

SIGUE LEYENDO:

En look de cuero, Lis Vega enamora a sus fans y se reafirma como la más bella

Lis Vega demuestra el trikini tendencia para este verano