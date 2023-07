"Me gustan como Apio": Nicola Porcella se confiesa enfrente de Wendy Guevara

Nicola Porcella confesó enfrente de Wendy Guevara que si estuviera interesado en los hombres saldría con alguien como Apio Quijano. Ante las declaraciones de su amigo, la influencer le comunicó a sus compañeros de "Team Infierno" lo que le había dicho el actor peruano, así que comenzaron a discutir y aclarar como sucedieron las cosas y por qué eligió al integrante de Kabah como su prototipo de hombre.

La noche de este lunes, después hacer el reto para conocer al Líder de la Semana, los famosos se encontraban en el cuarto del Infierno conversando, cuando Wendy les contó la confesión que le hizo Nicola cuando se encontraban en el gimnasio. La influencer dijo que se acercó a él para preguntarle cuál era su tipo de hombre, y le dio a elegir entre Jorge Losa y Apio, la integrante de "Las Perdidas" sorprendió con la respuesta e hizo un debate en la habitación.

Nicola Porcella confiesa que su tipo de hombre son como Apio

La integrante de La Casa de los Famosos México indicó que le dijo que sería como Apio, pero sin barba, sin embargo, la celebridad originaria de Perú manifestó que las cosas no habían sido así. "Ella me dijo '¿cómo te gustan los hombres, como Jorge?' y le dije 'No, no me gustan como Jorge'", comentó Nicola sobre la conversación que habían tenido momentos antes y agregó que la que había sugerido al integrante de Kabah había sido Wendy.

"'Ah, entonces te gustan como Apio', me dijo. Y yo le dije 'Como Apio, pero más bonito pero sin barba'. Pero yo no voltee y dije 'Me gusta Apio'", mencionó Porcella, de 35 años, quien cuestionó a sus compañeros sobre qué tenía de malo que dijera que alguno de los hombres es guapo: "Si fuera gay me gustaría, de repente", insistió el actor peruano, quien se ha dicho que es pansexual, sin embargo, aún no lo deja bien claro, debido a que suele bromear al respecto.

Desde hace algunas semanas Wendy Guevara y Apio Quijano le han insistido a Nicola Porcella que acepte su orientación sexual, pues aseguran que no es heterosexual. Las sospechas de que podría pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ se deben al tipo de comentarios que le hace a la influencer, que es una chica trans, y al cantante, sin embargo, el ex integrante de Guerreros ha dicho que solo es un juego, debido a que le gustan las mujeres.

Wendy y Nicola tienen una relación muy cercana Foto: Televisa

En tanto, en redes sociales los fans del reality show siguen insistiendo que Wendy y Nicola tienen más que una amistad, ya que constantemente se hacen comentarios cariñosos y se defienden entre ellos. Muchos televidentes apoyan la relación de las celebridades, por lo que esperan que cuando salgan se puedan dar una oportunidad para conocerse y seguir con esta relación, o bien dar el siguiente paso.