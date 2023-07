Margot Robbie es la Barbie perfecta: estos son las icónicas muñecas que replicó con sus looks

Durante la promoción de la película "Barbie", Margot Robbie demostró que el papel le quedó a la perfección, pues la actriz no dudó en demostrar que era una muñeca de carne y hueso, y no sólo porque en cada alfombra rosa se veía espectacular, sino porque también se inspiró en la figura que interpretó. La actriz de Hollywood usó atuendos de las colecciones de ropa más icónicas que el personaje ha usado a lo largo de los años, porque no pudo pasar desapercibida.

El influencer Manu Castillo, quien es experto en moda, hizo un hilo de Twitter, así como unos videos para plataformas como Instagram y TikTok, en donde mostró los atuendos que Margot usó durante las premiers de la película y cómo es que se inspiró en varios de los looks de la muñeca Barbie, siendo los retro los que más lució en las promociones de los países que visitó, como México, en donde estuvo acompañada de Ryan Gosling y escuchó del mariachi.

Los looks de Margot Robbie inspirados en Berbie

De acuerdo al experto en moda, la actriz, de 33 años, comenzó la gira en Los Angeles, California, portando un vestido rosa con puntos del Valentino inspirado en Barbie Pink & Fabulous del 2015; para este outfit, la protagonista de "Escuadrón Suicida" lo combinó con unas zapatillas blancas y un bolso amarillo igual al de la muñeca. Durante la presentación de la cinta, la estrella conquistó con un vestido Versace metálico que hacía referencia a la muñeca actual, sentenció el influencer.

Con el paso de las semanas y en cada presentación Robbie seguía adoptando el estilo de Barbie vintage y para muestra está el look que eligió para la premier en Seúl, Corea del Sur, en el que hizo referencia a la Sparkling Pink Barbie de 1964. La actriz no sólo lució un conjunto rosa de saco y falda, también lo acompañó con un bolso en forma de corazón y un sombrerito con moño, ambos en el mismo color, haciendo de este un gran atractivo visual.

“Day to Night” Barbie de 1985, fue otro de los looks que más llamaron la atención debido a que también los lució con mucho porte y elegancia. Asimismo, junto a su stylist Andrew Mukamal y marcas de lujo reconocidas logró hacer varios de los atuendos que la muñeca lució a los largo de los años, varios de ellos replicándolos casi en su totalidad y haciendo que los fanáticos enloquecieran en las redes sociales comentando sus outfits e incrementando la expectativa por la película.

En tanto, en México, aunque muchas personas se quejaron de que viniera tan "sencilla" para la premier de la cinta, después se dio a conocer que Margot utilizó un vestido rosa con transparencias en la parte superior y un cinturón de estrella inspirado en Barbie Earring Magic de 1992, mientras que en la segundo día en el país la celebridad se dejó ver como Totally Hair Barbie, una de las muñecas más vendidas en el mundo.

