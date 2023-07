FOTOS: Captan a Lisa de BLACKPINK con Frédéric Arnault, el hijo del hombre más rico de Europa

Recientemente, la rapera tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, fue captado con el joven magnate francés Frédéric Arnault en una supuesta cita por las calles de París, Francia. Ante esto, en redes sociales aseguran que ambos están saliendo desde hace unas semanas, ya que no es la primera vez que se les ve juntos.

Sin embargo, otros creen que solamente son amigos y se encuentran en pláticas de negocios, pues Lisa se ha convertido en un ícono de la moda y actualmente es embajadora de marcas como Celine o BVLGARI. Por su parte, Frédéric es CEO de TAG Heuer, una firma de relojes de lujo.

¿Lisa está en una relación con Frédéric Arnault?

Desde hace unas semanas, la artista tailandesa, quien ha ganado fama por canciones como "LALISA" y "MONEY", ha sido involucrada con el empresario de 28 años, pues los han visto en más de una ocasión juntos. Por este motivo, internautas han comenzado a rumorar que son novios, pues en las imágenes que circulan en redes ven muy cercanos.

"Omg, esa Lalisa no pierde el tiempo", "¿En verdad Lisa estará saliendo con Frédéric Arnault?", "No lo sé, siento que no están saliendo y solamente hablan de negocios" y "La pareja Frédéric Arnault y Lisa me hacen reír, me pregunto de qué estarán hablando", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Twitter.

En las imágenes que se viralizaron en internet, se ve a Lalisa con un maxi vestido negro estampado con círculos blancos mientras come junto al empresario francés y se recarga en su hombro. Más tarde, ambos fueron captados caminando por las calles de País muy sonrientes.

Pese a los rumores que circulan en internet, no se ha confirmado que ambos estén saliendo. De hecho, la agencia de la rapera tailandesa, YG Entertainment, no ha hablado al respecto. A su vez, la intérprete de "MONEY" no ha hecho declaraciones al respecto.

¿Quién es Frédéric Arnault?

Frédéric Arnault es un joven empresario de 28 años que ha ganado fama por ser uno de los hijos del hombre más rico de Europa, Bernard Arnault, quien es cofundador, presidente y director ejecutivo de la marca de lujo LVMH. De hecho, su familia, es conocida por ser una de las más ricas del mundo. Además, su padre le heredó el gusto por la moda, pues es CEO de la firma de relojes CEO TAG Heuer, la cual es sumamente costosa.

Por su fuera poco, es el mediano de los tres hijos varones que Bernard Arnault con su segunda esposa Hélène Mercier, una reconocida cantante canadiense a quien le heredó el amor por la música y el arte.

