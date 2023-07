¿Suga de BTS dejará la música? Así fue como el cantante de K-Pop reveló que quiere ser terapeuta

El cantante surcoreano Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga de BTS, quien debutó como solista el pasado mes de abril con su disco "D-DAY", recientemente confesó que quiere ser terapeuta y ejercer la carrera que estudió en la universidad, ya que le apasiona mucho. Ante esto, algunos fans se han mostrado preocupados, pues temen que deje la música y a la agrupación de K-Pop.

El intérprete de K-Pop, quien se ha popularizado mundialmente por ser miembro de BTS, también ha ganado fama como solista gracias a canciones como "Haegeum" o "People Pt. 2", pero hace poco detalló que además de hacer música su sueño es poder trabajar como terapeuta.

Suga ama hacer música. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Suga será terapeuta?

Aunque no planea dejar la boyband o alejarse de la música de momento, en un futuro le gustaría trabajar como psicólogo. Sin embargo, aún le falta obtener la certificación como consejero psicológico, por lo que planea estudiar para obtenerla pronto y así cumplir su sueño de ser terapeuta y ayudar a quienes lo necesiten.

De acuerdo con la declaración de Suga en el libro "Beyond The Story: 10- Year Records of BTS", otro de sus grandes sueños es seguir haciendo música, puesto que es una de las cosas que más disfruta hacer en la vida. Además, detalló cuál fue el motivo por el que estudió psicología.

El cantante quiere ser terapeuta.(Créditos: Facebook / BTS)

ARMY reacciona a la confesión de Suga

"La razón principal por la que comencé a estudiar psicología es que me ayuda mucho en mi música. He aprendido mucho después de estudiar la definición de las emociones. Luego surgieron dos sueños, uno de ellos es que quiero tocar la guitarra y cantar canciones incluso cuando sea mayor, y el otro es que quiero obtener una certificación de consejero psicológico", declaró Suga, quien también es conocido como Agust D.

Por su parte, el ARMY, nombre del fandom de BTS, se mostró muy conmovido con las palabras de Yoon-gi y aseguraron que lo apoyarán en un futuro sea cual sea su decisión. Sin embargo, esperan que siga dentro de la banda por mucho tiempo más.

August D, debutó el pasado mes de abril como solista. (Créditos: Facebook / BTS)

"ambién, estoy estudiando psicología es una carrera muy hermosa, leer esto de Suga me hizo sentir muy feliz, me alegra que tenga este sueño. Desde mi corazón le deseo los mayores éxitos, estoy segura de que lo logrará", "Yoongi es una gran inspiración para mi y yo también he querido estudiar psicología por las mismas razones, quizás más adelante me anime a estudiar la carrera" y "Por ti voy a ser la mejor psicóloga rey, gracias por todo", fueron algunas de las reacciones de los fans en Twitter.

PAL