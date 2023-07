El galán de telenovelas que estelarizaba con Anahí, vivió en la calle y ahora conduce un Uber

La vida pública está llena de altibajos y de retos, esto específicamente debido a que al estar en el ojo público, las personas suelen enfrentarse a diversos retos pues constantemente se les relaciona con diversas polémicas, lo que comúnmente los somete a presión y estrés a niveles intensos, lo que en ocasiones incita a los famosos a introducirse en el mundo de las adicciones.

Este es precisamente el caso del actor mexicano Carlos Peniche, quien arrancó su carrera dentro del mundo artístico, nació un 15 de marzo de 1976 en Ciudad de México y dedicó gran parte de su vida al gremio escénico, esto específicamente a la actuación.

Dentro del mundo artístico, Peniche fue reconocido por su participación en telenovelas y películas mexicanas. Es recordado por su trabajo en diversas producciones, pero uno de sus primeros trabajos fue en ‘’Mi Querida Isabel’’, una famosa producción de Televisa.

Fue galán de telenovelas

Posteriormente pasó a formar parte de diversas producciones, pero en muchas de ellas sólo tenía papeles secundarios. Se dice que a pesar de que durante un tiempo su fuerte herencia familiar dentro del mundo de los reflectores le abrió las puertas y dio diversas oportunidades, pues es hijo de Alejandra Peniche y sobrino de Arturo y Flavio Peniche, lo cierto es que más tarde esto le habría traído complicaciones, pues presuntamente vivía bajo las sombras de sus talentosos familiares.

Carlos Peniche estelarizaba con Anahí el diario de Daniela. Foto: Instagram

Lo que dicen le provocó diversas frustraciones personales, lo cual poco a poco lo habría ido acercando al mundo de las adicciones, situación que se agravó y su carrera empezó a tener fuertes complicaciones debido a que a cuatro años de su debut con éxito dentro de telenovelas, el famoso hizo una denuncia pública que había sido víctima de acosos sexual por parte de un productor mientras era parte del elenco de ‘’La Casa en la Playa’’.

Vivía en las calles por las adicciones

Tras esta fuerte denuncia, el famoso salió de Televisa y comenzó a formar parte de la televisora de la competencia, sin embargo, al poco tiempo de ser contratado por TV Azteca comenzó a presentar problemas con el alcohol y más tarde con las drogas, algo que lamentablemente lo llevó a pisar las calles al grado de vivir un tiempo como indigente.

El duro momento de su vida en el que vivía en las calles fue captado en un video de Ventaneando en 2017 y tras la difusión de estas imágenes, Peniche comenzó a recibir ayuda a tal grado que incluso pudo entrar a una clínica de rehabilitación. Posteriormente el artista dejó las calles y las adicciones, y con el apoyo de su novia y de un amigo, por lo que al poco tiempo se convirtió en chofer de uber y dejó atrás sus problemas con el alcohol y las drogas.

“Todo ha sido maravilloso, es algo que no me esperaba. Ahora estoy chambeando con un amigo que me presta su carro y lo estoy trabajando como transporte privado. También tengo mi plataforma digital de servicio de taxi”, reveló Peniche a TV Notas, sin embargo, ahora se sabe que el famoso estaría buscando reactivar su carrera como actor y a través de sus redes sociales se mantiene en constante comunicación respecto a sus nuevos planes de trabajar nuevamente frente a las cámaras.

El famoso aseguró que se encuentra rehabilitado. Foto: Facebook

