Brandon Peniche es un feliz hombre casado y proveedor de casa

“CUANDO ME CASÉ CON KRISTAL CID LE DIJE Y LO HE CUMPLIDO: -YO VOY A SER EL PROVEEDOR DE LA CASA- Y ME ENCANTA SERLO”: BRANDON PENICHE

¿Kristal Cid y tú mantienen juntos la casa? le pregunté a Brandon Peniche, quien protagoniza la telenovela: “Contigo sí” al lado de Alejandra Robles Gil.

“No. Krystal trabaja por gusto, mi compromiso con ella siempre fue, así se lo dije y lo he cumplido. -Yo voy a ser el proveedor de la casa- y me encanta serlo. Amo que ella se realice y guarde su dinero. Ella estuvo muchos años antes de la pandemia en “Cuídate de la Cámara” con Edy Smol con una sección en la que entrevistaba a todos los diseñadores mexicanos, es empresaria y diseñadora de modas, pero se enfoca más a su faceta de mamá”.

PARA MI ESTAR CASADO ES EL MEJOR ESTADO DEL HOMBRE, PORQUE YO SI ENCONTRÉ A LA MUJER ADECUADA

¿Cuánto llevan casados Kristal Cid y tú?

“Me casé con Kristal en 2016, tuvimos a Alessia el 7 de diciembre 2018 y Bosco nació el 11 noviembre del 2020. Para mi estar casado es el mejor estado del hombre, me atrevo a decirlo, porque encontré a la mujer adecuada, con quien quiero estar el resto de mi vida, aunque sí sé que hay hombres a los que el matrimonio no les funciona, pero a mí sí”.

¿Cuántos años llevan juntos, desde que empezaron de novios?

“Seis y medio años casados, despertando juntos, pero llevamos 12 años y medio uno al lado del otro, ya que empezamos a ser novios cuando yo tenía 23 y ella tenía 21 años”.

¿Quieren tener más bebés?

“Queríamos tener tres hijos, ese es nuestro plan, pero hay que ver más adelante porque la vida es muy cara. Yo siempre quise tener primero una nena y tuvimos a mi bella Alessia, luego quería el varón y tuvimos a Bosco, tenemos la familia con la que soñé”.

¿Vives cerca de tus papás?

“Sí, vivo en Santa Fe y mi mamá vive por San Ángel, a los dos los veo seguido, como con mi mamá en su casa o mi papá cocina paella para nosotros, intento siempre verlos por lo menos una vez a la semana pero a mi hermana Khiabet, el mejor regalo que me pudieron

dar mis padres, que es mi cómplice en mis aventuras, la veo un poquito menos porque siempre está en friega trabajando de actriz, tiene restaurantes y con su hijo Luca que es increíble".

¿Si un día Sharis Cid, tu suegra, necesitará que la llevaras a vivir a tu casa lo harías?

“Lo hemos platicado, y ojalá nunca tengamos qué hacer eso, ella es muy joven, pero yo se lo he dicho, -el día que necesites te vienes a vivir con nosotros-. Antes de que fuera mi suegra, eramos amigos y nos llevamos increíble, le digo de cariño: “Charola” o “Suéter”,

la hicimos abuelita bien joven, tenía 45 años, guapísima, cuando nació nuestra hija.”

¿Sharis ya se casó?

“No está casada, pero está muy feliz y plena”, concluyó el hermoso y caballeroso Brandon Peniche.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ