Arturo López Gavito le da con todo a Luis Miguel, “no es el mejor artista de México, no me gusta lo que hace”

Luis Miguel goza de una extensa trayectoria en la industria y, desde la venta de boletos, su más reciente gira ha roto récords otorgándole el título como uno de los grandes artistas del país. Una idea que no comparte Arturo López Gavito quien, fiel a su estilo, lanzó duros comentarios contra “El Sol” y su personalidad convencido de que existen otros artistas que merecen aún más el reconocimiento.

Gavito es recordado por sus feroces cr��ticas y la firmeza de sus comentarios a generaciones de alumnos en “La Academia”, algo que le ganó el sobrenombre de “juez de hierro”; sin embargo, esta vez su postura sobre el intérprete de “La Incondicional” fue motivo de críticas en redes sociales donde fanáticos que no dudaron en defender al cantante luego de que revelara que está dispuesto a rechazar a una pareja si es que tuviera afinidad por Luis Miguel.

Arturo López Gavito arremete contra Luis Miguel. Foto: IG @luismiguel

En entrevista con Cora Nelda González para su programa de YouTube “Cara a cara con Cora”, el crítico generó gran asombro al revelar que entre sus “no negociables” con una pareja destaca que la persona en cuestión fume o que le guste la música de LuisMi ya que no lo considera un buen artista como lo hace el público que por generaciones sigue la carrera del cantante pese a los escándalos que ha protagonizado.

“No me gusta su música”

Inmutable ante las inevitables críticas por parte los fans, el también productor musical insistió en que Luis Miguel está lejos de ser el gran artista que el público considera que es y puntualizó en que es una persona a la que no le gustaría tener en su círculo cercano debido a su personalidad.

“No me gusta su música, no me gusta su personalidad, nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista”, dijo el crítico quien interrumpió a Cora Nelda González cuando mencionó que el cantante es uno de los “máximos representantes del país” para añadir: “Yo creo que no lo es, yo creo que está lejos de eso porque México históricamente ha tenido una calidad de talentos, de compositores, de interpretes brutales, pero le ha conferido un lugar a él así y a la gente así le gusta y lo respeto, está bien”.

Los comentarios no se hicieron esperar y Gavito logró dividir opiniones entre quienes lo apoyaron y aquellos que defendieron al cantante: “No le gusta, pero le encanta Eramos Catarino”, “Dicen que Luis Miguel ya no pudo dormir cuando escuchó esto”, “Luis Miguel llorando ahorita porque a este brother no le gusta”, “Tampoco a mí me gusta”, “¿Quién es ese?” y “Totalmente de acuerdo con él”.