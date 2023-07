María Inés Guerra cumple 40 años: así luce hoy la ex académica

Uno de los realitys shows más famosos de México ha sido La Academia, programa producido por TV Azteca, de donde se han dado a conocer numerosos artistas de fama nacional e internacional. A lo largo de sus generaciones, los participantes se fueron ganando el cariño del público y aunque no todos continuaron en la escena musical continúan en la televisión y es así como se mantienen vigentes.

Una de las ex académicas más queridas por el público fue María Inés Guerra, integrante de la primera generación y aunque la participante no ganó el concurso y fue la quinta expulsada, quien con solo 19 años, en pocas semanas se colocó como una de las participantes más aclamada por los televidentes, tanto así que regresó en el noveno concierto a votación de sus fans.

María Inés se convirtió en una de las participantes favoritas del público | Foto: Captura

A 23 años de que saltara a la fama, la tapatía no se dedica a la música, sin embargo, y aunque durante los primeros años después de que salió del programa continuó en la música, no duró mucho tiempo en la escena y se dedicó a desarrollarse como conductora en la televisora del Ajusco.

Así se ve hoy a sus 40 años

Actualmente, la interprete luce más guapa que nunca, ahora es conductora de Imagen Televisión y tiene su propio canal de entrevistas en YouTube y hoy está de manteles largos festejando sus 40 años junto a sus tres hijos y dice estar más agradecida que nunca con la vida, pues se siente feliz y plena y así se mostró en varias fotos compartidas en su cuenta de Instagram, donde posó con un enorme pastel de chocolate acompañado de dos velas que conforman su edad.

"Nunca pensé que el cuarto piso me encontraría tan bien. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a Dios por cada año recorrido y por todas las personas que han tocado mi vida y me han enseñado algo. Gracias por este espacio para compartir. Felicidades a todos los que ya están en sus cuarenta’s", escribió en su perfil donde la siguen 170 mil personas.

La cantante dijo estar muy agradecida con la vida | Foto: Instagram @mariainesguerran

Algunos de sus compañeros de La Academia, a quienes ella considera como "familia" no perdieron la oportunidad de felicitarla, entre ellos su ex pareja y también participante del reality, Raúl Sandoval: "Felicidades werona! , que Dios te siga bendiciendo y muchos más de puras cosas buenas".

Quien también se hizo presente fue Miriam Montemayor, la académica que ganó la primera generación y a quien también ha señalado que recuerda con mucho cariño: "Feliz Cumpleaños @mariainesguerran los mejores deseos acompañados de salud y bendiciones!!! para tí y para tus hermosos bebés, Te quiero mucho!!!".

