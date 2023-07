“Barbie” no es una película feminista: ejecutivos de Mattel

A pesar de las constantes reflexiones que se han generado en torno a “Barbie”, la esperada cinta protagonizada por Margot Robbie, los ejecutivos de Mattel, empresa dueña de la muñeca más famosa del mundo, no quieren encasillarla como una película feminista.

En una reciente entrevista para la revista Time, Robbie Brenner, productor ejecutivo de la nueva división de películas para Mattel, fue claro al considerar que el largometraje no se puede encasillar en una sola dimensión.

“‘Barbie’ no es una película feminista”, declaró a la publicación.

La presencia de Greta Gerwig como directora levantó ciertas expectativas entre sectores progresistas. Foto: Cortesía

En el reportaje, Brenner aseguró que alertó del tema a otros ejecutivos de Mattel, diciéndoles que esa pregunta sería una constante en los medios de comunicación, debido a la elección de Greta Gerwig como guionista y directora.

Gerwig ha sido responsable de cintas como “Lady Bird” y “Mujercitas”, las cuales son consideradas por expertos como guiños cinematográficos al feminismo, pero los ejecutivos temen que esa temática afecte la aceptación de la cinta.

Recientemente, Amy Schumer señaló que decidió no participar en la cinta porque pensó que iba a ser algo feminista y cool, pero al leer el guion de Gerwig no se sintió identificada con el proyecto.

"Barbie" marcará el inicio de una serie de cintas inspiradas en los juguetes de Mattel. Foto: Cortesía

Al ser cuestionada sobre el tema, la actriz y productora Margot Robbie prefirió no encasillar a su filme en una sola categoría.

“No se trata de si es o no es feminista. Es una película. Es una película que tiene demasiado dentro de ella, pero estamos en ese juego. No se trata de una pieza más de Barbie”, declaró.

“Barbie” se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 21 de julio.