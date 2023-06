VIDEO | Lucía Méndez cuenta detalles de su primera cita con el amor de su vida: "Sucedió el delicioso"

La vida y los amores de Lucía Méndez han sido varios y diversos. Actores de TV, cantantes famosos y productores reconocidos se cuentan entre las personalidades que Méndez eligió como compañeros de romance, de aventura o de idilio. Ante esto, salta siempre uno que ella misma denomina como el amor de su vida, ese hombre que significó más para ella porque le admiraba y respetaba.

Se podría pensar que ese hombre fue Luis Miguel, pero no. La misma Lucía Méndez aclaró que el personaje que la llenó como ninguno fue el productor Pedro Torres, conocido por triunfar en el mundo de la Publicidad y los comerciales, así como por haber sido el creador de varios videoclips de Luis Miguel o de producir Big Brother, además de haber sido el productor de cabecera del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Lucía Méndez conoce a Pedro Torres

A través de una entrevista radiofónica, Lucía Méndez reveló varios detalles de su amor apasionado con Pedro Torres.

"Yo venía de Micky (Luis Miguel). Pedro Torres estaba gordo, tenía la nariz aguileña, 'seseaba', pero cuando yo lo conocí en los Estudios Universal dirigiendo un comercial y lo vi cómo dirigía las cámaras, las luces, el catering, su sentido del humor, lo simpático que era y yo dije 'este de verdad que me gusta', porque yo necesito admirar para querer", comenzó el relato Lucía Méndez.

Para su mala suerte, descubrió que podría tener competencia para conquistarlo.

"Termino de hacer el comercial y seis meses después hice la canción 'Yo no sé quererte más' del álbum 'Un alma en pena' y él (Pedro Torres) dirigió el video y vi que Claudia Ramírez llegó a visitarlo y se veía preciosa, divina, y me entraron los celos. Y pensé que me lo iba a bajar porque le daba todos los comerciales a ella", recordó.

Lucía se lanza a conquistarlo

Es ahí donde la actriz y cantante decide lanzarse con todo para conquistar el amor de Pedro Torres.

"Y entonces, él no iba a creer que él me gustaba y le mandé una flor, yo tomé la iniciativa porque él no la iba a tomar pensando que la Méndez no lo iba a pelar. Le puse una dedicatoria: 'me encantó trabajar contigo, espero tratarte más, conocerte, bla bla bla y le llegó la rosa roja".

"Él estaba haciendo 'Cuando calienta el sol' con Micky y le metió a Mariana Yazbek que era divina, Micky se apantalla con Mariana y comienzan el romance. Luego Pedro me invita a salir, me gustaba y pensé en bajarlo de peso, operarle la nariz y le pongo un Armani y lo dejo como príncipe azul", indicó.

Es ahí donde confirmó: "Agarramos la jarra y sucedió el delicioso, así de aventada".

Queda embarazada y se van juntos

Con este hecho, Lucía Méndez aceptó que esa primera cita y primera noche juntos dio por resultado que ella quedara embarazada.

"Quedo embarazada y al mes le digo a Pedro, sale de una junta y ni cómo decirle, pero: 'Pedro, estoy embarazada'. Él me dijo que no importa Chiquis que estés embarazada, lo vamos a tener, esto es divino, algo de Dios. Rentó una casa en Bosques de las Lomas, una televisión, me puso todo lo que me podía gustar y me fui a vivir con él", contó.

Para rematar, apuntó que "Me lo llevé al doctor, lo puse a dieta y bajó 30 kilos, luego la nariz y lo llevé a Los Ángeles y le compré el Armani", y confesó que luego él intentó conquistar a otras bellas mujeres.

